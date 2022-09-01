الجمعة 02 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق محول كهرباء فى أبو النمرس

حريق
حريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع فى محول كهرباء بأبو النمرس، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من محول كهرباء بأبو النمرس بالجيزة ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء.

وبإجراء التحريات، تبين أن الحريق وقع بمحول كهرباء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أدت لاشتعاله فى منطقة أبو النمرس بالجيزة، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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