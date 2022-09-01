نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2022 في الأزهر والأوراق المطلوبة

نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2022 في الأزهر، من أهم ما يشغل مئات الآلاف من أولياء الأمور هذه الأيام للاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي اقترب للغاية، حيث يرغب الكثيرون في معرفة رابط نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2022 الأزهري وكذلك الأوراق المطلوبة للتجهيز وتأهيل أولادهم للدراسة.

نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2022 الأزهري

وفي وقت سابق أعلن الأزهر الشريف، نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق الإلكترونى لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمتقدمين للمعاهد العادية والنموذجية وأتاح كل التفاصيل الخاصة بالتقديم.

رابط نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2022 في الأزهر

وأتاح الأزهر الشريف، التعرف على نتيجة المرحلة الثالثة للمتقدمين لمرحلة رياض أطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية عبر الرابط التالي:

الشروط والتعليمات الخاصة بالتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري:

وينشغل أولياء الأمور بمعرفة كافة الشروط والتعليمات الخاصة بالتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري والتي جاءت كالتالي:

أولا - يجوز النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال في حدود (ستة أشهر)، والنزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي في حدود (ستة أشهر)، وذلك بخصوص المعاهد الأزهرية التي تتوافر بها هذه المرحلة، والتي لم تستوف كثافة الفصول بها، وذلك ممن توافرت في حقهم شروط القبول بهذه المرحلة وحتى اكتمال الكثافة بالمعاهد النموذجية، ويشترط توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التحويل من التعليم الأزهري إلى التعليم العام خلال مراحل الدراسة.

ثانيا - لا يجوز التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ الإقرار اللازم على ولي الأمر بذلك.

ثالثا - يؤخذ إقرار على ولي الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًّا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من الإدارة التعليمية والمنطقة التابع لها المعهد.

الأوراق المطلوبة في ملف الطالب عند التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري:

الأوراق المطلوبة للتقديم (ورقيًّا) هي:

شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر.

كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية.

الأوراق المطلوبة بعد إعلان نتيجة التنسيق والقبول في المعهد الأزهري

وحدد الأزهر عدد من الأوراق يجب تقديمها عند إعلان نتيجة التنسيق وقبول الطالب في معهد أزهري عند استيفائه كافة الشروط

الأوراق المطلوبة بعد إعلان نتيجة التنسيق هي:

شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر. كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية. طلب التحاق. عدد (4) صور شخصية حديثة 4×6. عدد (5) أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول أو التلميذة المقبولة، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية التابع للأزهر الشريف أنه في حالة عدم استكمال الملف أو عدم حضور التلميذ أو التلميذة خلال خمسة عشر يوما من بدء العام الدراسي يعتبر قيده لاغيا وتخطر الإدارة التعليمية والمنطقة بذلك.

وفيما يخص المعاهد (العادية – النموذجية - الخاصة) التي بها قاعات رياض أطفال تستوفى كثافة الفصول من أطفال (رياض أطفال) السابقين بها أولا، ثم تستكمل الكثافة المتبقية من المتقدمين الجدد ممن تنطبق عليهم شروط القبول.