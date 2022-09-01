«الشعب الجمهوري»: التوسع في الحماية الاجتماعية يؤكد انحياز الرئيس للمواطن البسيط

أشاد المستشار الدكتور أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه الحكومة لزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين لـ300 جنيه بدلا من 100 جنيه، إضافة لتوجيه تجهيز حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية تصل لمليون أسرة خلال سبتمبر الجاري، موضحا أن هذه القرارات تخفف العبء عن كاهل المواطن البسيط وتٌحسن أحواله المعيشية وبذلك تضمن الدولة وصول الدعم لمستحقيه.



وأوضح حبيب أن القرار هام وحاسم وشجاع جاء في التوقيت المناسب يؤكد شعور القيادة السياسية بمتطلبات واحتياجات المصريين وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن القرار يساعد المواطن على تأمين متطلباته الضرورية ما يساعده على الصمود أمام موجة الارتفاعات في الأسعار، والتصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة.



وأشاد حبيب، بقرار تسعير الأرز الأبيض غير المعبأ بألا يزيد عن 12 جنيه والمعبأ بألا يزيد عن 15 جنيه، خاصة بعد التلاعب والتذبذب في أسعاره الفترة الماضية وهو من السلع الضرورية والاستراتيجية للمواطن وأن تسعيرها يقضي على الاحتكار والاستغلال من بعض التجار عديمي الضمير، موضحا أن الدولة دائما ما تتخذ الإجراءات الاستباقية لحماية المواطن من أي تحديات تواجهه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن هذه القرارات هي استجابة من القيادة السياسية لنبض الشارع وقد أسعدت المواطنين لضمان توافر السلع الرئيسية التموينية الضرورية في منزله.



وأشار حبيب إلى أن قرار الرئيس سبقه قرار آخر هام وهو ضم 900 الف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، لتزيد عدد الأسر المستفيدة من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة، إضافة لتوسيع ملاءة برنامج الحماية الاجتماعية، فهذا يؤكد انحياز الرئيس لحاجة ومتطلبات المواطن المصري البسيط ومحدودي الدخل، مشيدا باستجابة الرئيس لأطروحات القوى السياسية في الحوار الوطني ما يؤكد أهمية الحوار الوطني الكبرى.