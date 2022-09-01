الخميس 01 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بالأسماء.. الرئيس السيسى يسحب قرار تعيين 4 معاونين بالنيابة الإدارية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 393 لسنة 2022، بسحب القرار الجمهوري السابق رقم 319 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين محمد عبدالله محمد شعلان، بوظيفة معاون نيابة إدارية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، 3 قرارات جمهورية جديدة لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحمل أرقام 202، و393 و2767 لسنة 2022.

تفاصيل القرار

كما نص القرار على سحب قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين كل من عمرو طارق السعيد أمين محمد البيار، وأمل حسام أحمد نورالدين مصطفى، ونهال أبوالحسن محمد بهاء الدين بوظيفة معاون نيابة إدارية.

واستند القرار إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.

كما استند إلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/8/2022.

 

معاون نيابة ادارىة سحب قرار

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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