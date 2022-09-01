الخميس 01 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عصابة سرقة كشافات الإنارة من الشوارع فى التجمع الأول

حبس عصابة
حبس عصابة
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قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية حبس عصابة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام عناصرها بسرقة كشافات إنارة من الطرق العامة بمنطقة التجمع الأول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه في سرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة، وأمر اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

تلقى اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول يفيد سرقة كشافي إنارة بأحد الطرق بدائرة القسم، وبإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها حيازة شخص، مقيم بالسلام أول وأنه وراء ارتكاب الواقعة تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" بالاشتراك مع أربعة أشخاص آخرين تم ضبطهم.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وأقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة بذات الأسلوب بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.

نيابة القاهرة الجديدة سرقة كشافات الإنارة التجمع الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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