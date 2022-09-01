سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 1-9-2022

تباينت أسعار مواد البناء سعرالحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع سعر الحديد في أغلب الشركات بينما استقر في بعضها، رغم تراجع سعر الحديد عالميًا نتيجة حالة الركود التي تسيطر على السوق.

وحسب تصريحات الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة الاستثمار العقارى لـ"الدستور"، فإن هناك تراجعًا فى أسعار مدخلات إنتاج الحديد من خامات ومستلزمات يؤدي بالضرورة إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالي الأسعار.

وأشارت الدكتورة عبير عصام، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن الأسعار العالمية تشهد انخفاضًا ملحوظا، حيث سجل سعر طن الخردة من ٦٣٠ دولار إلى ٤٢٠ دولار، وانخفض أسعار الحديد من ٢٠ إلى ١٧ ألف جنيه، حيث تتراوح تكلفة الخامات للإنتاج من ٨٠ إلى ٩٠%.

وتعرض "الدستور" سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس، وذلك وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم الخميس 1-9-2022

بلغ سعرالحديد في مصنع عز 17700 جنيه تسليم أرض المصنع.

بلغ سعرالحديد في شركة مصر ستيل 17500 جنيه.

بلغ سعرالحديد في شركة السويس 17570 جنيها.

سجل سعرالحديد المصريين اليوم 17570 جنيها للطن.

بلغ سعر الحديد في شركة بشاي 17575 جنيها.

بلغ سعر حديد العشري 17500 جنيه.

سجل سعر حديد الجيوشي 17400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد الجارحي 17350جنيها.

سجل سعر حديد شركة عنتر 17000 جنيه.

بلغ سعر الحديد الاستثماري في مصر للمستهلك، نحو 17715 جنيها للطن.

سعر الأسمنت اليوم

سجلت أسعار أسمنت المسلح اليوم 1495 جنيهًا للطن.

سجلت أسعار أسمنت النصر اليوم 1500 جنيه للطن.

سجلت أسعار أسمنت العسكري سجل 1375 جنيهًا.

سجلت أسعارأسمنت الممتاز 1515 جنيهًا.

سجلت أسعار أسمنت السويدي 1500 جنيه للطن.

سجلت أسعار أسمنت المخصوص 1480 جنيهًا للطن.