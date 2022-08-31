السجن المشدد للمتهمين بسرقة هاتف محمول من عامل بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، متهمين اثنين، الأول بالسجن المشدد 5 سنوات والثانى بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من عامل بالإكراه تحت تهديد السلاح بمدينة الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدى وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.



تعود أحداث القضية رقم 6640 لسنة 2022 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 1569 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 19 مايو، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من المجنى عليه محمود ن ح ع، 40 سنة، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، يتهم فيه مجهولين بسرقة هاتفه المحمول تحت تهديد السلاح الأبيض.



وتبين صحة الواقعة وأن مرتكبى الواقعة المتهمين: يوسف م ى م، وعاطف م ع ع، وأنهما قد سرقا الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه، بالإكراه، بأن قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض (مطواة) مهددًا إياه به وتعدى عليه بالضرب محدثا ما به من إصابات مبينة بالتقرير الطبى، وذلك حال تواجد المتهم الثانى بمحل الواقعة للشد من أزره.

جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.