الأربعاء 31 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

سعر اليورو
سعر اليورو
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في الفترة الماضية، شهد اليورو هزيمة كبيرة وانهارت قيمته العالمية لا سيما أمام الدولار الأمريكي لينخفض لأقل مستوياته ويقل عن قيمة الدولار لأول مرة منذ عام 2002؛ وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تدفق الغاز لعدد من الدول الأوروبية مما تسبب في حدوث أزمات اقتصادية بها.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

 ويحاول اليورو الأوروبي التعافي خلال هذه الأيام وبالفعل ارتفع سعر اليورو، اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، في بداية التعاملات اليومية، مقابل الجنيه المصري، محققًا ارتفاعًا تخطى به سعر الدولار، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري، وفق آخر تحديث على موقع البنك، 19.20 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

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ويستعرض موقع "الدستور" بيانًا تفصيليًا، بخصوص عن متوسط سعر صرف العملة الأوروبية، في البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفق ما توضحه شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB الأربعاء 31 أغسطس 2022 

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 19.16 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

 

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري NBE الأربعاء 31 أغسطس 2022

في البنك الأهلي المصري NBE وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.14 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك الإسكندرية ALEXBANK الأربعاء 31 أغسطس 2022

وصل سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 19.14 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

 

سعر صرف اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB الأربعاء 31 أغسطس 2022

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.19 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

 

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الإفريقي الدولي AAI الأربعاء 31 أغسطس 2022

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، 19.12 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

 

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر BANQUE MISR الأربعاء 31 أغسطس 2022

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 19.14 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي EGBANK الأربعاء 31 أغسطس 2022

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك بلوم مصر BLOM BANK EGYPT الأربعاء 31 أغسطس 2022

وصل سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.12 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

 

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي aBK الأربعاء 31 أغسطس 2022

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 19.15 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

 

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس SCB الأربعاء 31 أغسطس 2022

حقق سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، 19.12 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية IDB الأربعاء 31 أغسطس 2022

 

وصل سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

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