الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

موعد شهر رمضان 2023 وترتيبه في الشهور الهجرية 1444

رمضان
رمضان
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يهتم المسلمون هذه الأيام بالبحث عن موعد شهر رمضان 2023، مع  بداية العام الهجري الجديد 1444، ويعد شهر رمضان من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المصريين من عام لآخر ، ويتميز شهر رمضان بعادات وطقوس لا توجد في غيره من الشهور حيث يحرص المصريون على إقامة الصلوات في المساجد وخاصة صلاة التراويح، كما يتميز بالتواصل الاجتماعي حيث تقام العزومات وتقام الموائد الرمضانية في الشوارع.

موعد شهر رمضان 2023 

يتم تحديد بداية شهر رمضان كل عام باستطلاع هلال الشهر الجديد ويتم ذلم في يوم 29 شعبان من كل عام لاستطلاع رؤية الهلال من عدمه، فّاذا ظهر الهلال تكون بداية شهر رمضان، وإذا تعذرت رؤية يكون اليوم التالي المتمم لشهر شعبان ويكون موعد شهر رمضان في اليوم الذي يليه.

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وتحدد الحسابات الفلكية  موعد شهر رمضان فلكيًا وذلك لا يمنع الرؤية الشرعية ، وحسب البحوث الفلكية فإنه من المقرر أن يكون شهر رمضان الكريم لعام 2023 في يوم 23 مارس لعام 2023، ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1444 هجريًا يوم 29 شعبان والذي يوافق 22 مارس لعام 2023، وفقًا لما أعلنته الحسابات الفلكية فيما يخص موعد شهر رمضان لعام 2023.

ترتيب شهر رمضان 2023 في الشهور الهجرية

شهر رمضان هو الشهرُ التاسعُ في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يُعدّ أحد أركان الإسلام، حيث يمتنع المسلمون في أيامه (الإ من كان له عُذرٌ مُباح) عن الطعام و‌الشراب وأيضًا عن مجموعة من المحظورات التي تبطل الصوم من الفجر وحتى غروب الشمس.

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ويبدأ شهر رمضان عند الإعلان عن بداية الشهر القمري الجديد، وذلك إما بثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من شعبان، وعليه يكون اليوم القادم هو أول أيام رمضان، أو في حال عدم ثبوت رؤيته يكون اليوم القادم (اليوم 30) هو المتمم لشهر شعبان وبعده يكون أول أيام رمضان، وتبلغ مدة الشهر 29-30 يومًا، ينتهي أيضًا بثبوت رؤية الهلال، وعند انتهاء رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر.

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وائل لطفي

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