رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022.. وشروط استخراجها

يبحث ذوي الاحتياجات الخاصة عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، مع استمرار فتح وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة عن فتح باب التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022.

بطاقة الخدمات المتكاملة

ويأتي اهتمام الدولة بذوي الهمم وتقديم بطاقة الخدمات المتكاملة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أولى اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، وحاول تقديم العديد من التسهيلات لهم، وعلى رأسها بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتعرض «الدستور» في السطور التالية القصة الكاملة عن بطاقة الخدمات المتكاملة ورابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

يستطيع ذوي الهمم الدخول عبر هذا الرابط "هنا" للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، وذلك باتباع بعض الخطوات منها إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الحقل الموجود على الموقع وانقر فوق “طلب”، يظهر موقع البطاقة على الفور أمام عينيك، موضحًا ما إذا كان طلبك قيد النظر أو تمت الموافقة عليه لإصدار بطاقة خدمات شاملة، يمكن لأي شخص يقرر تسجيل طلب للحصول على بطاقة خدمة متكاملة، ويرجى التأكد من تسجيل بياناتك بدقة، لأن هذه مسؤولية قانونية وتعتمد على قبول أو رفض طلبك.

تأكد من أن الملفات التي ترفقها بطلب التسجيل الخاص بك واضحة ومرفقة بشكل صحيح، وعند إدخال بياناتك الشخصية، املأ نماذج البيانات الأساسية (مجموعات الأسئلة) واملأها بأكبر قدر ممكن من الدقة، يرجى محاولة الإجابة، بعد التسجيل، سيتم عرض رقم الطلب، لذا يرجى حفظه، وبناءً على الإجراءات والبيانات التي يتم إجراؤها يتم تحديد درجة الإعاقة ونوعها واستحقاق بطاقة الخدمة المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد ذلك، في التاريخ المحدد في جميع الأوراق ونموذج الطلب، انتقل إلى مكتب الاعتماد الذي تختاره وسجل البيانات الخاصة بتقييم عملك.

وتوفر وزارة الصحة 307 لجان وتشكلت لجنة مشتركة بين جميع اللجان الطبية بالمحافظة وأقسام التأهيل للتحقيق في حالات التناقض بين الفحوصات الصحية وتقييمات الأداء، وقمنا بتشكيل لجنة شكاوى بالمحافظة، ويتم تسجيل البيانات صحيحه ودقيقه وسوف تصلكم رساله على رقم الموبايل المسجل بالموعد ومكان الكشف.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

جميع حالات الاعاقات الشديده وبالغة الشده تتوجهه الى اقرب مكتب تأهيل لها مباشرة لاستخراج بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكامله طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022.

الإعاقات التى شملها المنشور الوزاري: