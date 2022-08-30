الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن 5 سنوات لعاطلين يروجا 100 طربة حشيش بالإسكندرية

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادي، اليوم الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات لعاطلين؛ لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1937 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضبط المتهمين، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام كل من المتهم" أ.ع.م " عاطل و" ط.ع.س" عاطل، بمزاولة نشاطا إجراميا فى الاتجار بالمخدرات فتم استصدار إذن من النيابة بضبطهم، وعقب تنفيذ القرار امكن من ضبط المتهم وبحوزته شنطة بداخلها عدد 99 طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهتهم أقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة،وبعرض المتهمين على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التى أصدرت حكمها على المتهمين.

الاتجار في المخدرات عاطلين السجن محكمة جنايات الإسكندرية الإسكندرية حشيش

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وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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