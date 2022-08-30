حبس «التونى الجاحد» مروّج المخدرات على «تيك توك»

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة ترويج المواد المخدرة، مستخدما مواقع التواصل الاجتماعى فى انتظار وتوزيع تجارته الآثمة من خلالها.

كانت قد قررت جهات التحقيق المختصة انتداب مهندس فنى لفحص مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وإعداد تقرير وافٍ.

وطلبت جهات التحقيق سرعة التحريات حول مقطع الفيديو وبيان وجود مقاطع أخرى من عدمه.

وعقب رصد تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس فى القاهرة، تمكنت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من تحديد هوية الشخص المشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وتبين أنه يدعى «تونى الجاحد».

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته «كمية من البودر المخدر معدة للبيع، مبلغ مالى، هاتف محمول».

بمواجهته اعترف أمام اللواء علاء بشندى بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، واستغلاله مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لنشاطه الإجرامى.