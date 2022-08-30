الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

متهم يبيع المواد المخدرة «ديلفري» في التجمع.. تجديد حبس

جريدة الدستور
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح التجمع الأول، تجديد حبس متهم بترويج المواد المخدرة "أونلاين"، بمحيط قسم التجمع الأول، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالترويج لبيع عقاقير وأدوية مخدرة محظور تداولها عبر تطبيق "واتس آب".

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية، بالإعلان عبر تطبيق "واتس آب" عن بيع عقاقير وأدوية مخدرة "مجهولة المصدر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة".
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزته كمية من الأقراص لأدوية مخدرة محظور تداولها بالأسواق بدون تصريح وإشراف طبى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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