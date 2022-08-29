الإثنين 29 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

«البرلمان العربى» يُطالب بوقف العنف حقنًا لدماء العراقيين

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
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دعا البرلمان العربي، جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية، بضرورة ضبط النفس ومنع التصعيد وإعلاء المصلحة الوطنية للعراق ووقف العنف حقنًا للدماء العراقية، مؤكداً أن الحوار البنّاء والحفاظ على المسار السلمي للعملية السياسية وفقاً للدستور العراقي هو الطريق السليم؛ للحفاظ على مقدرات جمهورية العراق وشعبها الكريم.

وشدد البرلمان العربي على أهمية عودة الهدوء للساحة العراقية وجلوس الأطراف على طاولة الحوار وتحمل المسئولية الوطنية في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العراق والحفاظ على المسار السلمي للعملية السياسية وفقاً للدستور العراقي، للخروج بحل يضع مصلحة الشعب العراقي فوق أي اعتبار بعيداً عن أي مصالح ضيقة، مؤكداً أن أمن واستقرار العراق هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.

وفرضت السلطات العراقية، حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، وذلك إثر إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اعتزال العمل السياسي.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، عن فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد، لافتة إلى أن الحظر سيبدأ في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم.

وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، لإطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره.

وقال الحلبوسي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير"، مبينا أنه "أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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