الإثنين 29 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الحوامدية

حريق
حريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع العمال بمدينة الحوامدية دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع العمال بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء الى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق شقة سكنية الحوامدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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