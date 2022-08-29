الإثنين 29 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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يبحث أولياء الأمور عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023، مع اقتراب انتهاء الاجازة الصيفية للطلاب سواء في المدارس والجامعات، إذ كانت كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، والأزهر الشريف قد أعلن عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023، والتي تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالمدارس 

قرر وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالمدارس، لتبدأ الدراسة في 1 أكتوبر بداية العام الدراسي الجديد  للمدارس الحكومية، و18 سبتمبر للمدارس الدولية.

وأضاف البيان الذي نشرته وزارة التربية والتعليم على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه حرصاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022- 2023، بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري.

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022-2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022، أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

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رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 وشروط الالتحاق بالمدارس الحكومية

 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد  في الأزهر 

يبدأ العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية في 1 أكتوبر 2022، وفقا  للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد  في الأزهر التي أعلنها  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وصرح وكيل الأزهر، أنه يتم التنسيق بصورة مستمرة مع وزارة التربية والتعليم في كافة المواعيد الدراسية سواء بداية العام أو إجازة نصف العام ونهايته، حتى تكون الدراسة في التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية في موعد واحد.

وقال الضويني، إنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعلقة برفع كفاءة بعض المنشآت والأبنية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، فضلا عن تهيئة المعاهد الأزهرية لاستقبال طلاب الأزهر الشريف خلال العام الدراسي الجديد.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالجامعات 

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالجامعات والمقرر له أن ينطلق في الأول من شهر أكتوبر القادم، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

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ويبدأ الفصل الدراسي الثاني فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، و تجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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وائل لطفي

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