المشدد 5 سنوات لمزارع ابتز سيدة وزوجها في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، لإدانته بابتزاز سيدة وزوجها بنشر مقاطع فيديوهات إباحية لها، جرى تركيبها على غير الحقيقة ما لم يحصل منهما على مبلغ مالي، وبراءة المتهم الثاني في الواقعة، ومصادرة الهواتف المحمولة.

وحملت القضية الرقم 3992 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 264 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

كان المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال كل من «علي.ع» 19سنة، مزارع، ويقيم بقرية الكوم الأحمر، التابعة لمركز البرلس، و"فادي. ر " 20 سنة، حاصل على دبلوم تجارة"، ويقيم بمدينة برج البرلس إلى محكمة جنايات كفر الشيخ.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمان بدائرة مركز شرطة البرلس، هددا المجني عليهما "أ.ص " وزوجته، عن طريق الاتصال بهما هاتفيًا، ومراسلتهما كتابة من خلال تطبيق واتس أب، بنشرهما لصور، ومقاطع فيديو خادشة للحياء خاصة بالزوجة المجني عليها الثانية، نظير مبلغ مالي مقابل عدم نشرها.

وأوضح قرار الإحالة إنهما تعديا على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها الثانية، بأن نقلا من خلال جهازها المحمول صورًا، ومقاطع فيديو خاصة بها، وهي عارية الجسد، من خلال تطبيق "واتساب"، وتسببا عمدًا في إزعاج، ومضايقة المجني عليهما بسبب إسائتهما استعمال وسائل الاتصالات.

وأشار قرار الإحالة الى قيام المتهمان بالاعتداء على المبادئ، والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أرسلا إلى المجني عليها الثانية، عبر وسائل تقنية المعلومات صورا شخصية تنتهك خصوصيتها دون رضاها، واستخدما موقعًا عبر تطبيق "واتس أب"، لارتكاب الجرائم في حق المجني عليهما.