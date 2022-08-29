الإثنين 29 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

موعد مولد النبي 2022 والاجازات الرسمية في 2022

مولد النبي
مولد النبي
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يبحث المسلمون عن موعد مولد النبي 2022 الذي يحتفل به المسلمون كل عام في شهر ربيع الأول، والذي تعتبره الدولة أجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين سواء في الوزارات والمؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص.

مولد النبي 1444

ولاحتفالية مولد النبي طقوس خاصة بين المسلمين خاصة في مصر حيث يتبادلون شراء الحلوى وتوزيعها بينهم وبين بعضهم، كما تنتنشر جلسات الذكر والمدح في المساجد، وتنشر الدستور في التقرير التالي موعد مولد النبي 2022 والاجازات المتبقية في 2022.

موعد مولد النبي 2022

ولد النبي محمد صل الله عليه وسلم يوم الأثنين الموافق 12 ربيع الأول ، ويوافق هذا التاريخ في العام الجاري يوم  السبت 8 أكتوبر المقبل.

ويحتفل المُسلمون بعيد مولد النبي 2022  في كُل عام في العديد من الدول الإسلاميَّة على سبيل الابتهاج بِمولد الرسول، وكثيرًا ما تبدأ الاحتفالات الشعبيَّة من بداية شهر ربيع الأوَّل إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس تُنشد فيها قصائد مدح النبي، وتُلقى فيها دُرُوسٌ من سيرته، وتُذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

ويُرجع المُسلمون الذين يحتفلون بالمولد النبوي بداية الاهتمام بيوم مولد رسول الله إلى النبي مُحمَّد ﷺ نفسه حين كان يصوم يوم الاثنين ويقول: "هذا يوم وُلدت فيه". بحسب الإمام أبي شامة المقدسي.

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وكان َّ أوَّل من احتفل بِالمولد النبوي كان شيخ الموصل مُعين الدين أبو حفص عمر بن محمد بن خضر الإربلي  (تُوفي 570 هـ / 1174 م)، فيما يذكر الإمام السيوطي أن أوَّل من احتفل بالمولد بشكل كبير ومنظم هو حاكم أربيل الملك المُظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين (549 - 630هـ \ 1153 - 1232م). ويقول الأستاذ حسن السندوبي أنَّ الخُلفاء الفاطميين هم أوّل من احتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، كما احتفلوا بغيره من الموالد الدورية التي عُدت من مواسمها.

الاجازات الرسمية المتبقية في 2022

شارف عام 2022 على الانتهاء ولم يتبقى فيه سوة أجازتان رسميتان فقط وهي إجاة احتفالات نصر أكتوبر في يوم 6 أكتوبر ، وإجازة مولد النبي 2022 والتي ستتوافق مع يوم 8 أكتوبر لتكون هي آخر الاجازات المتبقية في 2022.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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