أخبار الظهيرة| حقيقة تغليظ العقوبة على الأسماء الدخيلة.. وبيان الضرائب بشأن الفاتورة الإلكترونية

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار التي شملت أحداثًا مختلفة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي يستعرضها "الدستور" لكم في نشرة "أخبار الظهيرة".

حقيقة إصدار الحكومة قرارًا بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد بأسماء دخيلة

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم إصدار الحكومة قرارًا بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، لتصل للحبس لمدة عام، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، إنه تواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد.. (اضغط هنا)

بيان جديد من «الضرائب» بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية

قال مختار توفيق عباس، رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك متابعة دءوبة من وزير المالية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها المختلفة، موضحًا اكتمال إلزام جميع الممولين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 ديسمبر المقبل.

ولفت "توفيق"، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه اعتبارًا من الأول من أبريل 2023، لن يتم الاعتداد فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة إلا بالفواتير الإلكترونية فقط .. (اضغط هنا)

«الصحفيين» تعلن فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية

أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف العام على مسابقة الصحافة المصرية، عن أنه تقرر فتح باب التقدم للمسابقة لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن العام الماضي 2021، من الإثنين المقبل الموافق 5 سبتمبر وحتى السبت 24 سبتمبر 2022.

وأوضحت "النجار" أن الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين للمسابقة تسلم بمقر النقابة، فيما تشمل المسابقة 12 فرعًا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا في مسابقة الجوائز الخاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني.. (اضغط هنا)

اتفاق بين الرقابة المالية وهيئة الاستثمار بشأن تطبيق القرارات التنفيذية على الشركات

اجتمع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بقيادات الهيئتين؛ لوضع آلية تنسيق مستدامة للعمل على تسريع وتيرة حل المشكلات وتوحيد وتنسيق الجهود الرقابية ما بين الهيئتين، بهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار.. (اضغط هنا)

«التعليم» توجه بتنفيذ حملة لتوعية الطلاب بالتغيرات المناخية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديري المديريات التعليمية لتنفيذ حملة توعية بكل المدارس التابعة لها لتوعية الطلاب بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة تنمية الوعي بقضية التغيرات المناخية، وفي إطار الاستعداد لاستضافة قمة المناخ (27 cop) خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.. (اضغط هنا)

انطلاق فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

انطلقت فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث بدأت الفعاليات بالتقاط صور تذكارية عند النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي- في بيان اليوم الإثنين- على أهمية الملتقى الذي يشارك به 1500 من شباب الوزارات والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة، والمؤسسات المحلية شركاء العمل مع وزارة الشباب والرياضة.. (اضغط هنا)

معركة بالأسلحة البيضاء والزجاجات بين طرفين ببولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء والزجاج، بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والزجاج بين عدد من الأشخاص بشارع 10 بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة.. (اضغط هنا)

تقرير بريطانى: مصر الوجهة الأمثل لقضاء عطلة مشمسة خالية من الهموم

أكد موقع "أدفرتيسر تايمز" البريطاني أن مصر هي وجهة شهيرة لقضاء العطلات للعديد من البريطانيين، لأنها تمتلك الشمس والبحر والشاطئ والمنتجعات الفاخرة.

وتابع أن ما يجعل مصر الوجهة المثالية لقضاء عطلة مشمسة وخالية من الهموم هو تنوعها السياحي الكبير، فهي مليئة بالتاريخ، فعشاق الثقافة سيحصلون على جولات أكثر من رائعة، ومحبو الترفيه سيجدون الشواطئ والمنتجعات الفاخرة.. (اضغط هنا)