قرار جمهورى بتعيين الدكتور أحمد نصر عميدًا لكلية الهندسة جامعة طنطا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور أحمد محمد أحمد نصر، عميدًا لكلية الهندسة في جامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات.



حصل الدكتور أحمد نصر على بكالوريوس الهندسـة الانشائيـة من جامعة طنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1996، ودرجة الماجستير فى الهندسه المدنية من جامعة طنطاعام 2000 ، ودرجة الدكتوراه فى الهندسة الجيوتقنية والأساسات من جامعة طنطاعام 2007.



وتدرج الدكتور أحمد نصر فى الوظائف الإدارية، حيث عُين معيداً عام 1996، ومدرس مساعد عام 2000، ومدرس عام 2007، وأستاذ مساعد عام 2012، ووصل لدرجة أستاذ عام 2017، ثم عين وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وقائماً بأعمال عميد الكلية بقرار رئيس الجامعة عام 2021.