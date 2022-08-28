الأحد 28 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022 والكليات المتاحة بها

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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يهتم عدد كبير من خريجي الثانوية العامة بمعرفة مصاريف كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة في المرحلتين الأولى والثانية، واختيار كليات لطلاب لا يرغبون الالتحاق بها ويكون البديل الجامعات الخاصة .

تفاصيل دخول جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022

من هنا، يكثف بحث الطلاب عن مصروفات والحدود الدنيا للدنيا للالتحاق بعدد من الكليات والجامعات الخاصة لتكون بديلا عن الجامعات الحكومية، ومن بينها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التي أثبتت قدرتها في استقبال وتعليم آلاف الطلاب من مختلف الكليات. 

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وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة 2022 وخطوات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، لتنسيق الكليات 2022 وأنهت المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2022 وينتظر بدء الثالثة بعد امتحانات الدور الثاني.

في السطور التالية، تقدم "الدستور"، كل ما تريد معرفته عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

عنوان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وطرق التواصل 

يوجد مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في حي المتميز بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وللاستفسارات يمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني www.must.edu.eg، أو من خلال التليفون: +202-38247455-38247456، أو البريد الإلكترونى: [email protected]

كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام 2022

تضم جامعة مصر عددا كبيرا من الكليات العلمية والأدبية وتضم مستوى عالي من أعضاء هيئة التدريس والمعامل والتجهيزات وتضم الكليات التالية:

كلية الطب البشرى.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية العلاج الطبيعى.

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى.

كلية جراحة الفم والأسنان.

كلية التكنولوجيا الحيوية.

كلية الهندسة.

كلية تكنولوجيا المعلومات.

كلية الإدارة والاقتصاد.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات.

كلية الآثار والإرشاد السياحي.

كلية التربية الخاصة- كلية اللغات والترجمة.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022

الهندسة: 55 ألف جنيه.

طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

الصيدلة: 72 ألف جنيه.

الطب البشري: 130 ألف جنيه.

التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

التمريض: 36 ألف جنيه.

الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

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