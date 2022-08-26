وزير الرياضة يشهد ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا بإستاد جامعة الإسكندرية

◄ د.أشرف صبحى : حريصون على التعاون مع وزارة التعليم العالى، والاتحاد الرياضى للجامعات لتكثيف النشاط الطلابى داخل الجامعات والمعاهد المصرية

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الخميس، ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا، والتى استضافتها جامعة الإسكندرية فى الفترة من ٢٠ حتى ٢٥ أغسطس الجارى على ملاعب جامعة الإسكندرية بمشاركة ١٦ جامعة ومعهداً بتنظيم الاتحاد الرياضى للجامعات بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضة "الإداة العامة للاتحادات النوعية والإدارة العامة للنشاط الطلابي"بوزارة الشباب والرياضة.

ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

تضمن حفل الختام -الذى أُقيم بإستاد جامعة الإسكندرية-، طابور عرض الجامعات المشاركة بالبطولة، ومجموعة من الفقرات الرياضية قدمها طلاب كلية التربية الرياضية "بنين"، وطالبات كلية التربية الرياضية "بنات" بجامعة الإسكندرية، وعقب ذلك أقيم نهائى البطولة بين فريقى جامعة المنوفية وجامعة كفر الشيخ، وانتهت بفوز جامعة المنوفية بنتيجة ٤ /٣ بركلات الجزاء الترجيحية، وجاء فى المركز الثالث بالبطولة فريق جامعة الزقازيق.

ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

فى كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتواجد فى حفل ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا فى رحاب جامعة الإسكندرية، مقدماً التقدير لجميع من ساهم فى تنظيم تلك البطولة، مشيراً أن تنظيمها يأتى ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤيتها على صعيد الاهتمام بالنشاط الطلابى داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والاتحاد الرياضى للجامعات فى تنفيذ أنشطة ومشروعات شبابية ورياضية لطلاب الجامعات المصرية على مدار العام فى جميع محافظات الجمهورية، والكشف عن الموهوبين والمبدعين فى المجالات الرياضية والفنية والأدبية من خلال المسابقات والفعاليات المختلفة.

ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

أشاد وزير الرياضة بالمستوى الذى قدمه طلاب الجامعات والمعاهد العليا المُشاركين فى بطولة كأس مصر فى رياضة كرة القدم، وحالة الحراك الرياضي الذى شهده إستاد جامعة الإسكندرية خلال فترة البطولة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بنشر الممارسة الرياضية بين أوساط الطلاب.

ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

من جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية أن وزير الشباب والرياضة صاحب رؤية علمية هادفة إلى تحقيق التنمية والتطور للرياضة المصرية بالشكل الذى يليق بمكانة واسم "مصر"، لافتاً أن الجميع حريص على التخطيط لمستقبل أفضل لطلاب الجامعات المصرية فى ضوء الجمهورية الجديدة التى دشنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

فيما وجه الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات التقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم للاتحاد، مقدماً الشكر إلى جميع رؤساء الجامعات الذين حرصوا على التواجد فى حفل ختام البطولة التى تأتى بالتزامن مع احتفال الاتحاد الرياضى للجامعات باليوبيل الذهبى ومرور ٥٠ عاماً على إنشائه.

ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

حضر حفل الختام كل من الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد الرزاق يوسف دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم، والدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفه سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب رؤساء الجامعات، وعمداء كليات جامعة الإسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس.

ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

ختام بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا