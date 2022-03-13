جامعة أسيوط تتكفل بنصف مصروفات الدراسة للطلاب المتفوقين بجامعة لويزفيل الأمريكية

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على أن إطلاق أول درجة علمية دولية لمنح شهادة بكالوريوس فى مجال الهندسة الطبية وعلوم الحاسب الآلي والمعتمدة من جامعتي أسيوط وجامعة لويزفيل الأمريكية، يُعد أول خطوة فى سلسلة من الدرجات العلمية المشتركة التي من المقرر أن تطرحها الجامعة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية المرموقة سواء داخل مصر أو خارجها.

وخلال كلمته أعلن الدكتور طارق الجمال عن قراره بتكفل جامعة أسيوط لنصف قيمة المصروفات الدراسية بجامعة لويزفيل الأمريكية للطلاب المتفوقين من أبناء الجامعة الملتحقين للدراسة بالبرنامج الهندسة الطبية المعلن عنه اليوم على أن يقوم مجلس الجامعة بتحديد معايير المفاضلة بين الطلاب المتفوقين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي نظمته جامعة أسيوط للتعريف بأسس برنامج الهندسة الطبية وعلوم الحاسب التي تطرحه بالتعاون مع جامعة العلمين وجامعة لويزفيل الأمريكية وذلك بحضور الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية ، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور مصطفى النعناعى عميد كلية العلوم وهندسة الحاسب بجامعة العلمين الدولية ، ومن جامعة لويزفيل الأمريكية الدكتور إيمانويل كولينز عميد كلية سبيد للهندسة ، والدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الطبية ، والدكتورة هولي ودي مساعد عميد برنامج دكتوراه التمريض ، والدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة سماح محمد عبد الله عميدة كلية التمريض ، ولفيف من وكلاء كليات الجامعة وطلاب كليتي الهندسة ، والحاسبات والمعلومات ، وأولياء الأمور.

و وأوضح رئيس الجامعة، أن ذلك يأتي لخدمة أبناء الجامعة فى المرحلتين الجامعية أو الدراسات العليا وذلك فى إطار حرص الجامعة على مواكبة التطور العلمى وكذلك لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة وخاصة فى ظل التوجيهات الرئاسية وجهود الدولة المصرية فى مجال الرقمنة وحرص الحكومة على تعظيم الفائدة من الشباب المتخصصين فى مجال علوم الحاسب الآلي والبرمجة بمختلف تطبيقاتها واستثمار طاقاتهم.

وخلال كلمته أشار الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين، أن تلك الاتفاقية الدولية هي الأولى من نوعها فى مصر لعقد شراكة ثلاثية لصالح أكبر عدد من الطلاب المصريين فى جامعات أسيوط وبنها والمنصورة وحلوان والإسكندرية، موضحاً أن البرنامج المطبق فى الجامعات المذكورة يتيح للطالب المصري الالتحاق ببرنامج الهندسة الطبية وعلوم الحاسب لمدة عامين فى جامعته الأم ، ثم يصبح للطالب حرية الاختيار لاستكمال سنوات دراسته لمدة عامين أخرين فى جامعة لويزفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، أو بمقر جامعة العلمين الدولية ومن المقرر أن يقوم بالتدريب فيها أساتذة من جامعة لويزفيل الأمريكية.

وأوضح الدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الطبية بجامعة لويزفيل أن الدرجة الدولية المشتركة بدأ التفكير بها فى 2006 واستمر الإعداد لها لسنوات متواصلة لإعداد أفضل نموذج يناسب الطلاب فى مصر وذلك بتعاون 3 جامعات فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفى عام 2021 بدأ تحقيق الحلم خلال زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للولايات المتحدة الأمريكية حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة لفتح باب التعاون مع جامعة لويزفيل الأمريكية مع 5 جامعات مصرية وذلك تحت مظلة جامعة العلمين الدولية وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب المصريين للالتحاق بالبرنامج.



كما استعرض الدكتور أيمن الباز الدرجات العلمية المتاحة بجامعة لويزفيل الأمريكية فى مجال الهندسة الطبية والتى تتضمن بكالوريوس علوم الهندسة الطبية وماجستير الهندسة فى الهندسة الطبية وماجستير العلوم فى الهندسة الطبية ، ودرجة الدكتوراه في الهندسة الطبية ، إلى جانب دبلومة مهنية فى مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن برنامج الهندسة الطبية دراسة تميل إلى الجمع بين تخصصات العلوم والرياضيات وتتيح للطالب استكمال دراسة فى كليات الطب والصيدلة وذلك من أجل العمل فى كبرى المؤسسات والشركات الدولية المتخصصة فى مجالات الأجهزة الطبية ، وبرامج الكمبيوتر ، معايير الأمان، اختبارات الأداء والسلامة ، وصناعة الأدوية ، منوهاً كذلك أن التخصص فى مجال الهندسة الطبية من أكثر المجالات المطلوبة فى سوق العمل فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى شهد عام 2019 الحاجة إلى 21 ألف وظيفة فى هذا المجال وهو ما تزايد نسبة 5% كل عام.

أما الدكتور إيمانويل كولينز فقد أكد أن كل مجال صناعى فى العالم فى حاجة شديدة إلى المبرمجين وليس فقط مجال صناعي التكنولوجيا ثم استعرض مجالات الدراسة التي توفرها كلية الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة لوفيل وأبرزها مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات Big Data analysis وتأمين الشبكات.