جامعة مصر للعلوم تنظم حفلًا لتخريج دفعة جديدة من كلية «تكنولوجيا المعلومات» (صور)

فى احتفالية ضخمة وأجواء مبهرة، احتفلت كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخرج طلاب العام الدراسي 2021ـ2022، حيث أقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا الجوهري عميد الكلية، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، والصيني maben الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة بشركة هواوي، والمهندسة مروة عباس المدير التنفيذي الإقليمي لشركة مصر IBM، والمهندس محمد مجدي العربي رئيس مجموعة البحوث والتطوير مجموعة العربي، والمهندس احمد فاروق المدير التنفيذي الإقليمي لشركة سيسكو، والمهندسة ريهام هشام مدير تطوير الأعمال بوزارة الاتصالات، والمهندسة أماني شوشة المسئول التقني لشركة Pro-AI ورئيس قسم اختبارات البرمجيات بوزارة الاتصالات، والمهندس عمرو زايد المدير التنفيذي لاكاديمية هواوي والمهندس أسماء سراج رئيس قطاع التدريب بأكاديمية هواوي، إضافة إلى الفنانة درة، والفنان أحمد السعدني.

وقال الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تفخر بما تقدمه لسوق العمل من خريجين تم تأهيلهم على أعلى مستوى ووفق أساليب التعليم الحديثة، موضحاً أن حفلات التخرج هى بمثابة يوم التتويج لكل الطلاب عن جهودهم خلال فترة دراستهم، مهنئا أولياء الأمور قائلا: "ألف مبرووك لأولياء الأمور على هذا العمل العظيم الذي قدمتموه لأبنائكم".

ورحب حيدر بضيوف الحفل الذين حرصوا على مشاركة الطلاب فرحتهم بعد الانتهاء من مشوارهم التعليمي والاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية، متسلحين بالعلم والبرامج المتقدمة في مجال علوم الحاسب والبرمجيات.

وقدم "حيدر"، الشكر والتحية لأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا بمثابة أولياء أمور لجميع الطلاب خلال فترة دراستهم، قائلا: "نقدم التحية على ما قدمتموه من دعم لطلابكم طوال مسيرتهم التعليمية، كما قدم التهنئة لأولياء الأمور، مؤكدا أن الفرحة اليوم تخص أولياء الأمور أكثر من الخريجين لأنهم أصحاب هذا الحفل الحقيقيون.

فيما قدمت الدكتورة رانيا الجوهري، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، كلمتها عبر خاصية الهيلوجرام، وهي لأول مرة تطبق في حفلات التخرج بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، كما هنأت الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية، بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من برامج تواكب العصر الحديث في علوم الحاسب والبرمجيات، وتمكنهم من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في سوق العمل حتى يتم خوض التجارب العملية بكل قوة، وتعمل الكلية علي دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تطوير معارفهم ومهارتهم بالتوازي مع تحسين نوعية الخريجين، من خلال توفير الكتب والمراجع المتخصصة لهم، ودعم اشتراكهم في المؤتمرات المحلية والدولية ومشاركة الطلاب من خلال التدريب العملي الصناع داخل مصانعهم.

وأوضحت د. رانيا أن الجامعة تقدم خريجا على قدر عال من الكفاءة والفاعلية لخدمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والذي يهدف لخدمة رؤية مصر 2030، مع العمل على إكساب الطالب قدرا مناسبا من المعارف والمهارات من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية متميزة، مع تقديم الدعم الأكاديمي والعملي للطلاب لضمان جودة التعليم، إمداد الطالب بالمعارف المتخصصة وإكسابه المهارات اللازمة للممارسة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة به، علاوة على ذلك، تحرص الكلية على مشاركتها الفعالة في تطور المعلومات الواعد حيث إن هذا المجال التكنولوجي له تأثير حقيقي في تنمية القدرات الشخصية، وتوسيع الآفاق العقلية، ورفع قدرة الإنسان على التفكير والمناقشة والجدل.

وعلى هامش الحفل كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الفنانة درة، والتى أعربت عن سعادتها بالتكريم من صرح تعليمي عملاق وقالت "ألف مبروووك من كل قلبي مبسوطة بيكو وحاسة اني انا اللى بتخرج واني انا اللى نجحت وبحي كل أعضاء هيئة التدريس اللى فرحانين بيكم زي أولياء أموركم وفخورة بتكريمي من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، وحرص الفنان أحمد السعدني على تهنئة الخريجين قائلا: "للأسف أنتم جيل حظه وحش خاصة مع وجود أزمة كورونا وقت دراستكم ولكن أحلى حياة بتبدأ بعد التخرج وأتمنالكم حياة جميلة ولازم ميكونش كل تفكيرنا في الوظيفة انا مش فاهم ولا كلمة في اللى حضراتكم بتعملوه يعني علوم البرمجيات علم صعب جدا فألف مبروووك لكم جميعا".

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، حيث احتفلت بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها مؤخرا، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.

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