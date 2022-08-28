تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر (آخر تحديث)

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر آخر تحديث خلال تعاملات الأحد، الذي يعد يوم الإجازة الأسبوعية في سوق الصاغة في مصر، لذا استقرت أسعارالذهب عند نفس تعاملات أمس رغم التراجع الكبير الذي يسيطر على أسعار الذهب العالمية مع قرارات البنك الفيدرالي الامريكي بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتي يتم السيطرةعلى التضخم العالمي.

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعارالذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الوحدة بيع شراء أسعار الذهب عيار 24 بيع 1,232 جنيه مصري شراء 1,239 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,129 جنيه مصري شراء 1,136 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,078 جنيه مصري شراء 1,084 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 18 بيع 924 جنيه مصري شراء 929 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 14 بيع 719 جنيه مصري شراء 723 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 12 بيع 616 جنيه مصري شراء 619 جنيه مصري الاونصة بيع 38,315 جنيه مصري شراء 38,528 جنيه مصري الجنيه الذهب بيع 8,624 جنيه مصري شراء 8,672 جنيه مصري الكيلو بيع 1,232,000 جنيه مصري شراء 1,238,857 جنيه

أسعار الذهب في سوق المال

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 1,074 جنيه $55.95 أسعار الذهب عيار 22 984.26 جنيه $51.29 أسعار الذهب عيار 21 939.53 جنيه $48.96 أسعار الذهب عيار 18 805.31 جنيه $41.96 أسعار الذهب عيار 14 626.34 جنيه $32.64 أسعار الذهب عيار 12 536.86 جنيه $27.98 أسعار الذهب عيار 9 402.65 جنيه $20.98 اسعار أوقية الذهب 33,393 جنيه $1,740 اسعار جنيه الذهب 7,516 جنيه $391.67 اسعار كيلو الذهب 1,073,726 جنيه $55,952

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب العالمية وفقدت أسعار الذهب العالمية 50 دولار بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي بأنه لن يتوقف في أي وقت قريب عن رفع معدلات الفائدة، مما ساهم في رفع سندات الخزانة الأمريكية لأعلى المستويات في شهرين إن البنك المركزي مستمر في رفع معدلات الفائدة بقوة، لحين انتهاء الحرب على التضخم.

وتراجع سعر الذهب بالعقود الآجلة لـ 1,762.90 دولار للأوقية، فاقدًا 21.60 دولار للأوقية وللأسبوع هبط الذهب بنسبة 0.7%، أمّا الذهب في المعاملات الفورية، الأكثر شهرة من العقود الآجلة، لـ 1,737.65 دولار للأوقية، منخفضًا 21.11 دولار للأوقية، وتراجع للأسبوع 0.6%.

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