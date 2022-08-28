الأحد 28 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر (آخر تحديث)

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر آخر تحديث خلال تعاملات الأحد، الذي يعد يوم الإجازة الأسبوعية في سوق الصاغة في مصر، لذا استقرت أسعارالذهب عند نفس تعاملات أمس رغم التراجع الكبير الذي يسيطر على أسعار الذهب العالمية مع قرارات البنك الفيدرالي الامريكي بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتي يتم السيطرةعلى التضخم العالمي.

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعارالذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الوحدة بيع 

شراء 

 

أسعار الذهب عيار 24بيع 1,232 جنيه مصريشراء 1,239 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 22بيع 1,129 جنيه مصريشراء 1,136 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 21بيع 1,078 جنيه مصريشراء 1,084 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 18بيع 924 جنيه مصريشراء 929 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 14بيع 719 جنيه مصريشراء 723 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 12بيع 616 جنيه مصريشراء 619 جنيه مصري
الاونصةبيع 38,315 جنيه مصريشراء 38,528 جنيه مصري
الجنيه الذهببيع 8,624 جنيه مصريشراء 8,672 جنيه مصري
الكيلوبيع 1,232,000 جنيه مصريشراء 1,238,857 جنيه 

 

 

 

 

أسعار الذهب في سوق المال 

 

الوحدة           جنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 241,074 جنيه                   $55.95
أسعار الذهب عيار   22984.26    جنيه            $51.29
أسعار الذهب عيار 21939.53 جنيه           $48.96
أسعار الذهب عيار 18805.31 جنيه              $41.96
أسعار الذهب عيار  14626.34   جنيه              $32.64
أسعار الذهب عيار  12536.86 جنيه              $27.98
أسعار الذهب عيار 9   402.65 جنيه               $20.98
اسعار أوقية الذهب       33,393 جنيه                         $1,740
اسعار جنيه الذهب      7,516 جنيه                      $391.67
اسعار كيلو الذهب1,073,726 جنيه             $55,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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إشاعة تحرير سعر الصرف تدفع الذهب للصعود لمستوى 1090 جنيهًا

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تقارير دولية: ارتفاع عالمى لسعر الدولار وتراجع الذهب والجنيه الإسترلينى

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب العالمية  وفقدت أسعار الذهب العالمية 50 دولار بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي بأنه لن يتوقف في أي وقت قريب عن رفع معدلات الفائدة، مما ساهم في رفع سندات الخزانة الأمريكية لأعلى المستويات في شهرين إن البنك المركزي مستمر في رفع معدلات الفائدة بقوة، لحين انتهاء الحرب على التضخم.

وتراجع سعر الذهب بالعقود الآجلة لـ 1,762.90 دولار للأوقية، فاقدًا 21.60 دولار للأوقية وللأسبوع هبط الذهب بنسبة 0.7%، أمّا الذهب في المعاملات الفورية، الأكثر شهرة من العقود الآجلة، لـ 1,737.65 دولار للأوقية، منخفضًا 21.11 دولار للأوقية، وتراجع للأسبوع 0.6%.

استقرار سعر السكر الأبيض اليوم عند 12.400 جنيه للطن لدى تاجر الجملة

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وائل لطفي

النخبة والناس

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