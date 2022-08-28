الأحد 28 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

الدين لله

موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف
ads

يبحث المسلمون عن موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022 مع بداية شهر صفر ثاني الأشهر الهجرية في العام الجديد والذي يليه شهر ربيع الأول الذي ولد فيه النبي محمد صل الله عليه وسلم ، وازداد البحث عن موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022 واليوم الذي يوافقه في الشهور الميلادية، خاصة أن إجارة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022 آخر إجازة رسمية في العام الجاري.

وتعرض الدستور موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

المولد النبوي الشريف هو الذكرى السنوية لمولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول ، يحتفل المصريون وخاصة المسلمون في كل عام بالمولد النبوي الشريف ، وتبدأ الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

txt

قائمة الإجازات الرسمية 2022 القادمة.. وموعد إجازة المولد النبوى

txt

«أشهر عادات الاحتفال».. حكاية عروسة المولد مع المصريين (صور)

وبدأ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف منذ عهد الصحابة، وكانت البداية باهتمام الرسول صل الله عليه وسلم  بيوم مولده  حيث كان يصوم كل إثنين ويقول "هذا يوم وُلدت فيه"،  وكان أول من اهتم بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو عمر الملاء حسب أبو شامة، فإن فيما يذكر الإمام السيوطي أن أول من احتفل بالمولد بشكل كبير ومنظم هو حاكم أربيل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين.

 وعن إذا كان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة أم مناسبة هامة جاء رد الأزهر ودار الإفتاء على التساؤلات الخاصة بالاحتفال ومزاعم البعض بعدم جواز ذلك، مؤكدين جواز ذلك والتهادي أيضا في ذلك اليوم العظيم وخاصة أن الرسول كان يحتفل بيوم مولده، ولم يرد أي نص يمنع الاحتفال أو التهادي في ذكرى المولد النبوي الشريف.

موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022

احتفال المولد النبوي الشريف 2022 حسب مجلس الوزراء  يوم السبت 8 أكتوبر ومن المحتمل أن يتم ترحيلها ليوم الخميس من نفس الأسبوع حسب قرار مجلس الوزراء بترحيل الاجازات الرسمية ليوم الخميس من كل أسبوع.

اقرأ أيضا 

رابط تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2022

موعد وأسعار عمرة المولد النبوى لعام 2022

ويذكر أن إجازة المولد النبوي الشريف 2022 ستكون الأخيرة في العام الجاري، وتسبقها إجازة يوم الخميس 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، على أن تكون إجازات شهر أكتوبر، الأخيرة في عام 2022، ولن تكون هناك إجازات أخرى هذا العام.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022 النبوي الشريف المولد النبوي الشريف موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شهر ربيع الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

القوافل الثقافية

الأكثر قراءة

رابط بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسى الذى رحل عنا اليوم؟

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

«3 أيام ضرب» السجن 15 سنة لقاتل زوجته فى الغربية

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 28-8-2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأمن الاجتماعى

لواء.حمدى البطران

المفرمة

لواء. محسن الفحام

الترشيد المأمول

ماجد حبته

سفيرهم فى القطب الشمالى!

د.أحمد الخميسى

على الغاياتى.. الشعر والوطنية

د. منى حلمى

«البحر» ليس مصيفًا وزيًا ولكنه حضارة وثقافة

علي سعدة

الضمير

ياسمين الخطيب

عبد الله رشدى.. فقيه الكراهية ودورات المياه

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

"عودة حذرة".. 7 أسباب ساعدت على التقارب بين تركيا وإسرائيل

الذكرى الـ 125 للمؤتمر الصهيوني وترميم صورة "هرتزل": الرئيس الإسرائيلي في سويسرا

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى