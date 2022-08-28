الأحد 28 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

خلال أيام.. الإعلان عن رئيس النيابة الإدارية الجديد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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قالت مصادر قضائية إن هيئة النيابة الإدارية أرسلت قائمة تضم ٧ أسماء من أقدم نوابها، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاختيار رئيس جديد للهيئة خلفًا للمستشار عزت أبو زيد الرئيس الحالي، الذي يبلغ السن القانونية للتقاعد فى ٣١ أغسطس الجارى، حيث يصدر بذلك قرار جمهورى خلال أيام.

وأوضحت المصادر أن هناك ٣ شخصيات تعد الأقرب لشغل المنصب، وهم المستشار عبدالناصر خطاب نائب رئيس الهيئة، مدير مكتب فني ثاني القاهرة، ومدير إدارة النيابات الإدارية السابق، والمستشار عدلي عبدالفتاح جاد، مدير مكتب فني بنها   والمستشارة فهيمة الحكيم، مديرة وحدة الشكاوى المركزية بالهيئة.

رئيس النيابة الإدارية الإعلان الجديد قرار جمهورى المستشار عبدالناصر خطاب المستشار عدلي عبدالفتاح جاد

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وائل لطفي

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