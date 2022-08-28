خلال أيام.. الإعلان عن رئيس النيابة الإدارية الجديد

قالت مصادر قضائية إن هيئة النيابة الإدارية أرسلت قائمة تضم ٧ أسماء من أقدم نوابها، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاختيار رئيس جديد للهيئة خلفًا للمستشار عزت أبو زيد الرئيس الحالي، الذي يبلغ السن القانونية للتقاعد فى ٣١ أغسطس الجارى، حيث يصدر بذلك قرار جمهورى خلال أيام.

وأوضحت المصادر أن هناك ٣ شخصيات تعد الأقرب لشغل المنصب، وهم المستشار عبدالناصر خطاب نائب رئيس الهيئة، مدير مكتب فني ثاني القاهرة، ومدير إدارة النيابات الإدارية السابق، والمستشار عدلي عبدالفتاح جاد، مدير مكتب فني بنها والمستشارة فهيمة الحكيم، مديرة وحدة الشكاوى المركزية بالهيئة.