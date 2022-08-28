الأحد 28 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحالة عامل قتل زوجته بطعنات نافذة فى الزاوية الحمراء للجنايات

طعن
طعن
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أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الأحد، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل زوجته في منطقة الزاوية الحمراء.
 

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالى بالعثور على سيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية البلد بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة 51 عاما مقتولة بطعنات متفرقة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء قد تلقى بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل مسكن وبالانتقال لمحل الواقعة تبين العثور علي جثة سيدة وبعمل التحريات اللازمة تبين أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في تحقيقات النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

نيابة شمال القاهرة الكلية الزاوية الحمراء محكمة الجنايات إحالة رائحة كريهة ارتكاب الواقعة

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وائل لطفي

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