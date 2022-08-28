الأحد 28 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة ربة منزل بطلق خرطوش فى الشرقية

خرطوش
خرطوش
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أصيبت ربة منزل بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، بطلق خرطوش بالذراع اليسرى والصدر، وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إشارة مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول ربة منزل مقيمة بنايوس دائرة مركز شرطة الزقازيق، مصابة بطلق خرطوش بالذراع اليسرى والصدر.

وتبين حدوث إصابتها، ادعاء تعدي عليها من آخرين بالقرب من الكوبري الثاني بناحية بنايوس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لمعرفة ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

ربة منزل محافظة الشرقية خرطوش مستشفى الزقازيق الجامعى النيابة العامة اللواء محمد صلاح

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