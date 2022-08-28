المشدد 3 سنوات لمتهمين بإشعال النار بغرفة مرور الزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة موظفة بمكتب توثيق مرور الزقازيق، وعامل التأمينات الاجتماعية بإدارة مرور الزقازيق، بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة لمدة 3 سنوات، بتهمة إضرام النيران في غرفة الحفظ بمكتب توثيق مرور الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمة الأولى بصفتها موظفة عامة بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى، على وضع النار عمدا فى غرفة الحفظ بمكتب توثيق مرور الزقازيق، جهة عملها، بأن اتفقت معه على ذلك وساعدته بأن قامت بوضع دفاتر على المكتب المجاور لباب الغرفة من الداخل تاركة الباب الخشبي غير محكم الغلق، وبناءً على ذلك التحريض قام الثانى بالتوجه باكرا لمكان الواقعة وقبل تواجد الموظفين دفع الباب الخشبي بيده وأشعل عود ثقاب أدخله بيده من بين قضبان الباب الحديدى، فوضع النار عمدا بالدفاتر المقصودة والمملوكة لجهة عمل المتهمة الأولى لإخفاء ما قد يظهر من دليل يدينها إذ تمكنت اللجنة من فحص تلك الدفاتر.

كشفت تحريات رئيس قسم مباحث الأموال العامة صحة قيام المتهمين بارتكاب الواقعة وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود، وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة هو الانتقام من أحد زملائها فى العمل لتسببه في نقلها للعمل بمكتب آخر. وكذ علم المتهمة بصدور قرار تشكيل لجنة لفحص أعمالها.