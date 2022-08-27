وزارة الصحة تحدد أفضل موعد لتلقى لقاح الإنفلونزا الموسمية

يسعى المواطنون إلى وقاية أنفسهم من نزلات برد تتطور خلال أيام وتتسبب في ارتفاع درجات حرارتهم بشدة، ما يجعلهم يحرصون على تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية الذي يقيهم من نزلات البرد ويقلل حدتها.

ومع نشاط فيروس كورونا منذ عام 2020، أصبح تلقي مصل الإنفلونزا الموسمية أمرا هاما لا غنى عنه، سواء لكبار السن أو الأطفال، حيث طالبت وزارة الصحة المصريين بضرورة تلقي اللقاح الخاص بالإنفلونزا، وذلك استعدادا لفصل الشتاء الذي تكثر فيه نزلات البرد.

وحول أفضل وقت لموعد تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية قالت وزارة الصحة عبر تعليق ردت فيه على أحد المواطنين الذي تساءل عن أفضل موعد لتناول اللقاح، إن أفضل وقت لتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية الذي يعد لقاحا موسميا يعطى مرة كل موسم ليس أكثر، هو بداية الموسم؛ لأن اللقاح يحتاج لفترة تصل إلى أسبوعين حتى تحدث استجابة مناعية لتتحقق الوقاية.

كانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت عن أنواع الإنفلونزا الموسمية التى تنتشر في مصر والعالم، وقالت: "تتفرع فيروسات الإنفلونزا من النمط A إلى أنماط فرعية عديدة"، مؤكدة أن هذا النمط يعد من فيروس الإنفلونزا الأخطر إذ إنه وحدة قد يتسبب في جوائح وتفشيات بالملايين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تنقسم فيروسات الأإنفلونزا من النمط B إلى سلالتين، وتابعت: فيروسات الإنفلونزا الموسمية B,A هما المنتشران بين البشر.

وأوضحت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا متوافر في الصيدليات العامة وفاكسيرا، كما أنه يساهم في خفض معدلات الإصابة بالفيروس.