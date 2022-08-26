الجمعة 26 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

«موديرنا» تتهم بيونتيك وفايزر بانتهاك براءات اختراع لقاحها المضاد لكورونا

موديرنا
موديرنا
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اتهمت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا منافستها الألمانية بيونتيك، وشريكتها خلال جائحة كورونا شركة الأدوية العملاقة فايزر- بانتهاك براءات الاختراع في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

وقالت موديرنا اليوم، إنها رفعت دعاوى قضائية أمام محاكم في الولايات المتحدة وألمانيا.

وتسعى موديرنا للحصول على تعويض عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الملكية الفكرية، لكنها لم تحدد المبلغ المطلوب بعد.

وقال ستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: "نحن نرفع هذه الدعاوى القضائية لحماية منصة تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال المبتكرة التي كنا روادا فيها، واستثمرنا مليارات الدولارات في إنشائها، وحصلنا على براءة اختراع خلال العقد السابق لجائحة كوفيد19".

وفي وقت سابق، أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية "CDC" لم تضف وجهات جديدة إلى قائمة الدول والأقاليم ذات الخطورة العالية للإصابة بفيروس كورونا.

مصر آمنة للسفر وأوروبا تعود للوجهات الأعلى خطورة

وتابعت أنه كان هناك 22 مكانًا فقط في فئة المخاطر "المنخفضة" هذا الأسبوع، وعلى رأس الأماكن الأكثر شعبية مع المسافرين حول العالم في فئة المخاطر "المنخفضة" هذا الأسبوع مصر وتنزانيا.

وأضافت أن المواقع ذات المخاطر "العالية"- المعينة على أنها المستوى 3- لا تزال تمثل ما يقرب من 130 مكانًا من حوالي 235 مكانًا تتم مراقبتها من قبل مركز السيطرة على الأمراض، وهناك دولة واحدة فقط، وهي دولة ناميبيا الصحراوية قليلة السكان، خرجت من المستوى 3 إلى تصنيف مخاطر أقل هذا الأسبوع.

وتابعت أن المستوى 3 أصبح هو الدرجة الأولى من حيث مستوى المخاطر في أبريل، بعد أن قام مركز السيطرة على الأمراض بإصلاح نظام التصنيف الخاص به لتقييم مخاطر فيروس كورونا للمسافرين.

وأضافت أن هذا التعيين ينطبق على الأماكن التي بها أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف شخص ساكن في الـ28 يومًا الماضية، ويعتبر المستوى 2 والمستوى 1 مخاطرة "متوسطة" و"منخفضة" على التوالي.

شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية جائحة كورونا بيونتيك موديرنا فيروس كورونا الولايات المتحدة وألمانيا

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وائل لطفي

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