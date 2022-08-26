الجمعة 26 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

قافلة سكانية لخدمة أهالى قرية الفرنساوى بكفرالدوار

قافلة سكانية
قافلة سكانية
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نظمت وحدة السكان بالديوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع  جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالدوار، قافلة سكانية بقرية الفرنساوي بالوحدة المحلية لقرية بولين، وبمشاركة متخصصين، من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الطبية الشاملة لجميع التخصصات الطبية المختلفة، ومن أجل تقديم الخدمات اللازمة لجميع المواطنين داخل مدن وقرى محافظة البحيرة.

وتم الكشف على "٤٦ باطنة- ٩٥ جلدية-  ٨٨ أطفال"، بالإضافة إلى ١٠٠ حالة تثقيف صحي، وشارك تنظيم الأسرة بكفرالدوار بالعيادة المتنقلة، وتم تقديم الخدمة لعدد ٢٢ حالة ما بين كشف ووسائل تنظيم الأسرة ومتابعة للحالات المستفيدة من الوسائل، وشاركت كلية الصيدلة بتوفير الأدوية، وكلية التمريض بعمل التحاليل لمرض السكري وقياس الضغط. 

كما شاركت كلية الطب البيطري، بالتعاون مع الإدارة البيطرية بكفرالدوار، بجميع التخصصات، مع توفير الأدوية والأمصال مجانًا، حيث تم علاج جماعي لعدد ٦٦٦ رأس ماشية، ورش "١٣٠ أبقار- ٧٠ جاموس"، وحالات رعاية ٤٥ وطفيليات داخلية "٣٠ أبقار و١٥ جاموس"، و ٢٥ باطنة "١٥ أبقار و١٠ جاموس".

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرار القوافل الشاملة خاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم أفضل الخدمات لهم بالتزامن مع المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن مبادرة تطوير الريف المصري.   

من ناحيةٍ أخرى، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار تلك القوافل الطبية الشاملة لجميع التخصصات الطبية المختلفة، والتأكد من تقديم الخدمات اللازمة لمواطني محافظة البحيرة، مع تقديم ندوات وورش عمل لتوعية الأسر المصرية داخل الريف بخطورة المشكلة السكانية مع تقديم الحلول لها.

التخصصات الطبية المختلفة الرئاسية حياة كريمة القوافل الطبية الشاملة ضمن مبادرة حياة كريمة كلية الطب البيطري ووسائل تنظيم الأسرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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