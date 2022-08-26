الجمعة 26 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شخص أثناء تفريغ جرار في المنيا

جثة
جثة
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لقى شخص مصرعه، أثناء مشاركته في تفريغ جرار زراعي محمل بمواسير الصرف الصحي بمركز مغاغة في شمال المنيا، بينما تم إنقاذ طالب آخر تناول قرصًا مجهولًا بطريق الخطأ في إحدى قرى مركز ملوي بجنوب المحافظة.

البداية بتلقي اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مغاغة، تتضمن مصرع «م.ع» - 18 عامًا، طالب مقيم بمحافظة الجيزة، حيث سقطت عليه ماسورة صرف صحي قُطر 8 بوصة أثناء مشاركته في تفريغ حمولة جرار زراعي محمل بمواسير الصرف الصحي بقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق وقررت انتداب مفتش صحة المركز لمناظرة الجثة وتحديد سبب الوفاة.

وتلقى مدير الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بوصول، طالب، مقيم بإحدى قرى غرب المركز، إلى استقبال المستشفى العام مصابًا بالإعياء الشديد وضيق في التنفس وارتفاع في درجة حرارة الجسم، وتقرر تحويله لمركز السموم بمستشفى المنيا العام لاستكمال العلاج.

وأفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية، بأن الطالب تناول قرص مجهول بطريق الخطأ ونتج عن ذلك إصابته وتدهور حالته الصحية وتم إنقاذه داخل مستشفى ملوي التخصصي، وجرى نقله لمركز السموم بالمستشفى العام بمدينة المنيا لاستكمال العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

شخص جرار زراعي الصرف الصحي مغاغة اللواء أسامة عبد العظيم مدير امن المنيا

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