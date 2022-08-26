استقرت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، وستستمر حالة الاستقرار التي تسيطر على أسعار العملات الأجنبية طوال اليومين القادمين مع إغلاق جميع البنوك العاملة في مصر أبوابها مع الإجازة الأسبوعية للبنوك في اليومين القادمين.

وتراجع سعر الدولار - من أهم العملات الأجنبية المتداولة في السوق المصري - أمام الجنيه بقروش، فيما استقرت أغلب أسعار العملات الأجنبية والعربية أيضًا خلال تعاملات اليوم.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 26-8-2022 .

أسعار العملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات الأجنبية : سعر الدولار الأمريكي: شراء 19.14 جنيه، بيع19.19 جنيه.

‏سعر اليورو: شراء 19.0558جنيه، بيع 19.2634 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني: شراء 22.5565 جنيه، وبيع 22.7789 جنيه.

‏سعر الدولار‏ ال‏كندي: شراء 14.7514 جنيه، بيع 14.8883جنيه.

‏ سعر الكرون‏ ال‏دنمركي: شراء 2.5619 جنيه، بيع 2.5899 جنيه.

بلغ سعر اليوان الصيني: شراء 2.7914 جنيه، بيع 2.8057 جنيه.

سعر الكرون النرويجي: شراء 1.9677 جنيه، بيع 1.9988 جنيه.

سعر كرونا سويدية: شراء 1.8024 جنيه، بيع 1.8243 جنيه.

‏سعر فرنك‏ ‏سويسري: شراء 19.7911 جنيه، بيع 19.9709 جنيه.

‏سعر ين‏ ‏ياباني: شراء 13.9504 جنيه، بيع 14.0835 جنيه.

‏سعر دولار‏ إسترالي: شراء 13.2085 جنيه، بيع 13.4227 جنيه.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر دينار كويتي: شراء 60.0301 جنيه، بيع 62.4147 جنيه.

‏‏سعر ريال‏ ‏سعودىي: شراء 5.0857 جنيه، بيع 5.1118 جنيه.

‏سعر ‏درهم‏ ‏إماراتي: شراء 5.2077 جنيه، بيع 5.2273 جنيه.

سعر دينار بحريني: شراء 49.4574 جنيه، بيع 50.9297 جنيه.