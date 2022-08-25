«خانك التعبير والتوقيت».. القصة الكاملة لمشاجرة مايا مرسى ونقيبة الأطباء

هجوم شديد تعرضت له الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، وأستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، عقب توجيهها نصائح لطالبات "طب أزهر أسيوط" ظنّت أنها تحفيزية لكنها لم تكن موفقة وسرعان ما تحول الأمر إلى "مشاجرة" بين مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وعدد كبير من الفتيات اللاتي رأين في تصريحاتها تقليلًا من دورهن المجتمعي من جهة، وفتيات رأين أن ما هذه سوى كلمات تحفيزية حاولت بها نقيبة الأطباء أن تُشجّع الفتيات في بداية حياتهن على الاهتمام بمنزلهن وأولادهن.

قالت شيرين غالب: "كلمة بس للطبيبات اللي متخرجين النهاردة، أنتِ بيتك ثم بيتك، أولادك وبعدين مهنتك، أوعي حد يقول لك مهنتك قبل ولادك، أوعي حضرتك لو قعدتي في بيتك في مليون طبيب برة هيعالج، لكن لو سبتي ولادك مالهمش غير أم واحدة هو أنتِ"، وذلك خلال فيديو قصير أبرز ما تنصح به الطبيبة، والذي لاقى انتشارًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدورها؛ سرعان ما تتفاعل مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، مع قضايا المرأة المثيرة للجدل، حيث قالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كنت أتمنى أن تقف نقيبة أطباء القاهرة قائلة للبنات الخريجات لقد واجهت صعوبات كثيرة لكي أنجح وأحقق ما ترونه اليوم، وسأعمل وأجتهد على أن أحقق لكم خدمات ورعاية أسرية في كل أماكن العمل لكي تنجحوا في كل الأماكن وكل التخصصات.. ما واجهته من صعوبات وتحديات للموازنة بين عملي وأسرتي، سأعمل على تذليلها.. المهم والأهم أن تساعدوا في بناء وطن يحتاج لكل دقيقة من العمل والعلم والاجتهاد".

وأضافت مايا مرسي: "سيدتي الفاضلة الطبيبة الناجحة والمتميزة تنجح في بيتها وأسرتها وعملها.. سيدتي الفاضلة اختيار مهنة الطب بكل تخصصاتها لا تعني أن الطبيبة ستهمل أسرتها.. خانك التعبير وخانك التوقيت، تحية لكل طبيبة في مصر قدمت الخدمة لمريض وأنقذت حياة إنسان في أصعب التخصصات وتحية، لكل أسرة طبيبة تعلم علم اليقين أن الأم العظيمة تُقدم كل دقيقة من حياتها خارج المنزل في علاج وإنقاذ إنسان المرأة العاملة.. ربنا معها ويقويها على كل الأدوار اللي بتقوم بعملها كل طلعة شمس.. شجعوا البنات".

ولم تكن مايا مرسي النسوية الوحيدة التي أغضبتها تصريحات نقيبة الأطباء، حيث قالت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة، نهاد أبوالقمصان: "سؤالي للدكتورة شيرين غالب.. اللي قالت في حفل تخرج طبيبات اختاري بيتك أولا وكأن في تعارض بين النجاح الأسري والنجاح المهني أمال حضرتك وصلتي نقيب أطباء القاهرة إزاي؟ وعضو المجلس القومي للمرأة إزاي؟ دا معناه إن عندك طموح مهني وسياسي كمان مكتفتيش بالعمل المهني فقط اشتغلتي 4 حاجات: أم وطبيبة وعضو نقابة وعضو مجلس المرأة، إزاي نجحتي في الأربعة؟ ووفقتي بين أسرتك وعملك المهني وطموحك السياسي؟".

وتابعت "أبوالقمصان" من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مع تقديري لشخصك، دا كلام ينفع يتقال في تخرج إعدادية نسوية مش طبيبات متفوقات درسوا 7 سنين ويعرفوا ينظموا حياتهم الخاصة والمهنية كمان كنت أتمنى تقولي للطبيبات إزاي يديروا وقتهم بأفضل شكل علشان يوصلوا للي حضرتك وصلتي له مش رسالة سلبية وكأن العمل المهني يتعارض مع الأسرة ونهدر ثروة بشرية لأفضل وأذكى البنات واحنا بلد عندها عجز أطباء أصلًا".

واستكملت "أبوالقمصان": "كنت أتمنى أن عملك النقابي مع مجلس مرأة يخلينا نشوف إبداعات في سياسات وإجراءات تسهل حياة الطبيبات وآليات حماية لهم وتسهيل فرص تدريب أفضل ومناسبة لمسئولياتهم الاجتماعية تمكنهم من التفوق في الاثنين اعتقد أنك يا دكتورة شيرين محتاجة تراجعي اللي اتقال أو لو متقصديش تبقى درس نتعلم منه نضيف لمناهج الطب منهج له علاقة بالاتصال والتعبير".