المؤبد لسائق وعامل لحيازتهما أسلحة نارية وذخيرة فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، سائقًا وعاملًا بالسجن المؤبد، لحيازتهما أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.

تعود أحداث القضية رقم 16751 ليوم 28 من شهر يناير الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، "إسلام. م. ع " 25 عامًا سائقًا مقيمًا بكفر شكر القليوبية، و"رمضان. ال. .ح" 26 عامًا عاملًا مقيمًا بكفر شكر القليوبية، لمحكمة جنايات الزقازيق، لحيازتهما بندقية آلية وبندقية آلية غربى وعدد ثلاث خزن آلية، و67 عيارًا ناريًا، بدون ترخيص.

وتمكنت مأمورية من مباحث مركز شرطة الزقازيق، نفاذًا لإذن النيابة العامة من ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على السلاح المضبوط، وثبت من تقرير الأدلة الجنائية، أن الأسلحة النارية المضبوطة الأول سلاح نارى آلى أجنبى الصنع بماسورة واحدة مششخنة وهى كاملة.