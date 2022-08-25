الخميس 25 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 25-8-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفعت بعض أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الذي ارتفع لليوم الثاني على التوالى وبلغ 19:21 قرش في البنك المركزي المصري، كما ارتفع سعر اليورو من أهم العملات الاجنبية المتداولة في مصر وسجل 19:13 جنيه على شاشات البنك المركزي المصري، بينما استقرت اغلب اسعار العملات الاجنبية والعربية الآخرى أمام الجنيه المصري، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية  اليوم الخميس 25-8-2022

 

أسعار العملات الأجنبية 

‏سجل أسعار العملات ومنها سعر اليورو: شراء18.959 جنيه مصري، وبيع  19.1382 جنيه مصري.

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.11جنيه للشراء، مقابل 19.22 جنيه للبيع.

سجلت أسعار العملات ومنها  سعر الجنيه الإسترليني: شراء22.4911 جنيه مصري، وبيع22.721 جنيه مصري. 

سجل سعر الدولار‏ ال‏كندىي: شراء 14.695 جنيه مصري، وبيع 14.814 جنيه مصري.

‏ سجل سعر كرون‏ ‏دانمركىي: شراء2.5491 جنيه مصري، وبيع2.5733 جنيه مصري.

سجل سعر كرون نرويجي: شراء 1.962 جنيه مصري، وبيع 1.9857 جنيه مصري.

سجل سعر كرونا سويدية: شراء  1.7908 جنيه مصري، وبيع 1.809 جنيه مصري. 

‏ سجل سعر فرنك‏ ‏سويسري: شراء19.7481 جنيه مصري، وبيع 19.9729 جنيه مصري.

‏ سجل سعر ين‏ ‏يابانىي: شراء 13.9391جنيه مصري، وبيع 14.0916 جنيه مصري.

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مدير مشروع الإسكان بالعلمين الجديدة يوضح سعر المتر للوحدات

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سعر طن الفول اليوم فى السوق المحلية

سجل سعر اليوان الصيني: شراء 2.785 جنيه مصري وبيع 2.804 جنيه مصري. 

‏ سجل سعر دولار‏ إسترالي: شراء13.1614 جنيه مصري، وبيع 13.3044 جنيه مصري.

 

أسعار العملات العربية 

سجل سعر دينار كويتي: شراء  59.9781 جنيه مصري، وبيع 62.37 جنيه مصري.

‏‏ سجل سعر ريال‏ ‏سعودي: شراء 5.083 جنيه مصري، وبيع 5.1092 جنيه مصري.

‏ سجل سعر ‏درهم‏ ‏إماراتي: شراء 5.205 جنيه مصري، وبيع 5.2246 جنيه مصري.

سجل سعر دينار بحريني: شراء 49.4315 جنيه مصري، وبيع 50.9059 جنيه مصري.

عضو باتحاد الصناعات: تثبيت سعر الفائدة يأتى فى صالح الإنتاج المحلى

‏ سجل سعر ريال‏ ‏عماني: شراء 48.5533 جنيه مصري، وبيع 49.8455 جنيه مصري.

‏ سجل سعر ريال‏ ‏قطري: شراء 4.9051 جنيه مصري، وبيع 5.2317 جنيه مصري

‏ سجل سعر دينار‏ أردنىي: شراء 26.6064 جنيه مصري، وبيع 27.0434 جنيه مصري.

أسعار العملات اسعار العملات الاجنبية أسعار العملات العربية اسعار العملات الاجنبية والعربية

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وائل لطفي

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