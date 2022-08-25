استقرت أسعار الذهب اليوم عند نفس الارتفاعات التي سجلتها أمس، حيث وصلت أسعار الذهب عيار 21 – أكثر الأنواع المتداولة في السوق المصري- إلى 1073 جنيه في أسواق الصاغة دون ثمن المصنعية، التي تتراوح بين 30 إلى 60 جنيه ، بينما تبلغ مصنعية الذهب عيار 18 14% على ثمن جرام الذهب عيار 18 .

ورغم تراجع أسعار الذهب العالمي إلا أن أسعار الذهب في مصر لم تتراجع واستقرت أسعار الذهب عيار 21 فوق مستوى 1050 جنيه منذ أكثر من شهر، بعد أن استقرت عند 900 جنيه طوال شهري مايو ويونيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 25 اغسطس 2022 .

أسعار الذهب اليوم

عيار بيع شراء أسعار الذهب عيار 24 بيع 1,222 جنيه مصري شراء 1,226 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,120 جنيه مصري شراء 1,124 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,069 جنيه مصري شراء 1,073 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 18 بيع 916 جنيه مصري شراء 920 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 14 بيع 713 جنيه مصري شراء 715 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 12 بيع 611 جنيه مصري شراء 613 جنيه مصري الاونصة بيع 37,995 جنيه مصري شراء 38,137 جنيه مصري الجنيه الذهب بيع 8,552 جنيه مصري شراء 8,584 جنيه مصري الكيلو بيع 1,221,714 جنيه مصري شراء 1,226,286 جنيه مصري

أسعار الذهب في سوق المال

وجاءت أسعار الذهب اليوم في أسواق المال المصرية كالتالي :

الوحدة جنيه مصري دولار أسعار الذهب عيار 24 1,081 جنيه مصري $56.29 أسعار الذهب عيار 21 945.74 جنيه مصري $49.25 أسعار الذهب عيار 18 810.63 جنيه مصري $42.22 أسعار الذهب عيار 14 630.48 جنيه مصري $32.84 أسعار الذهب عيار 12 540.41 جنيه مصري $28.14 أسعار الذهب عيار 9 405.31 جنيه مصري $21.11 أسعار أوقية الذهب 33,614 جنيه مصري $1,751 أسعار جنيه الذهب 7,566 جنيه مصري $394.04 أسعار كيلو الذهب 1,080,820 جنيه مصري $56,289

سعر الذهب العالمي

واستمر تراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الذهب العالمي اليوم أعلى مستوياته عند 1752 دولار للأوقية وسجل أدنى مستوياته في ثلاثة أيام عند 1728 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر الذهب إلى 1746 دولارًا للأوقية.