الخميس 25 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 25 اغسطس 2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب اليوم عند نفس الارتفاعات التي سجلتها أمس، حيث وصلت أسعار الذهب عيار 21 – أكثر الأنواع المتداولة في السوق المصري- إلى 1073 جنيه في أسواق الصاغة دون ثمن المصنعية، التي تتراوح بين 30 إلى 60 جنيه ، بينما تبلغ مصنعية الذهب عيار 18 14% على ثمن جرام الذهب عيار 18 .

ورغم تراجع أسعار الذهب العالمي إلا أن أسعار الذهب في مصر لم تتراجع واستقرت أسعار الذهب عيار 21 فوق مستوى 1050 جنيه منذ أكثر من شهر، بعد أن استقرت عند 900 جنيه طوال شهري مايو ويونيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 25 اغسطس 2022 .

 

أسعار الذهب اليوم

 

عيار             بيع           شراء            
أسعار الذهب عيار 24بيع 1,222 جنيه مصري شراء 1,226 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 22بيع 1,120 جنيه مصريشراء 1,124 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 21بيع 1,069 جنيه مصريشراء 1,073 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 18بيع 916 جنيه مصريشراء 920 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 14بيع 713 جنيه مصريشراء 715 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 12بيع 611 جنيه مصريشراء 613 جنيه مصري
الاونصةبيع 37,995 جنيه مصريشراء 38,137 جنيه مصري
الجنيه الذهب بيع 8,552 جنيه مصريشراء 8,584 جنيه مصري
الكيلو    بيع 1,221,714 جنيه مصريشراء 1,226,286 جنيه مصري
     

 

 

 

أسعار الذهب في سوق المال 

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم في أسواق المال المصرية كالتالي : 

الوحدة       جنيه مصريدولار
أسعار الذهب عيار 24    1,081 جنيه مصري$56.29 
أسعار الذهب عيار 21945.74 جنيه مصري$49.25
أسعار الذهب عيار 18810.63 جنيه مصري$42.22
أسعار الذهب عيار 14630.48 جنيه مصري$32.84
أسعار الذهب عيار 12540.41 جنيه مصري$28.14
أسعار الذهب عيار 9405.31 جنيه مصري$21.11
أسعار أوقية الذهب33,614 جنيه مصري$1,751
أسعار جنيه الذهب7,566 جنيه مصري$394.04
أسعار كيلو الذهب1,080,820 جنيه مصري$56,289
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعر الذهب العالمي 

واستمر تراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم، حيث  بلغ  سعر الذهب العالمي  اليوم أعلى مستوياته عند 1752 دولار للأوقية وسجل أدنى مستوياته في ثلاثة أيام عند 1728 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر الذهب إلى 1746 دولارًا للأوقية.

 

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رئيس التحرير

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