ارتفاعات طفيفية شهدتها أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد وسعر الأسمنت تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، على الرغم من تراجع أسعار مواد البناء عالميّا مع حالة الركود التي تسيطر على مواد البناء.

وشهد سعر حديد عز ارتفاعا طفيفا، حيث وصل سعره إلى 17750 جنيها للطن، كما ارتفع سعر الأسمنت المسلح إلى 1,400 جنيه، وتعرض "الدستور"، في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

سعر الحديد

سعر الحديد من شركة عز: من 17,700 جنيه إلى 17,750 جنيها.

سعر الحديد من شركة بشاى: من17,600 جنيه إلى 17,600 جنيه.

سعر الحديد من شركة العتال: من17,000 جنيه إلى 17,400 جنيه.

سعر الحديد من شركة عطية: من 15,700 جنيه إلى 15,750 جنيهًا.

سعر الحديد من شركة سرحان: من 15,750 جنيه إلى 15,750 جنيهًا.

سعر الحديد من شركة المراكبى : من 15,750 جنيه إلى 15,750 جنيهًا.

سعر الحديد من شركة المصريين: من 17,400 جنيه إلى 17,500 جنيه.

سعر الحديد من شركة الكومى: من 15,900 جنيه إلى 15,900 جنيه.

سعر الحديد من شركة المعادى: من 15,900 جنيه إلى 15,900 جنيه.

سعر الحديد من شركة العشري: من 16,000 جنيه إلى 16,000 جنيه.

سعر الحديد من شركة مصر ستيل: من 15,900 جنيه إلى 15,900 جنيه.

سعر متر الرمل والزلط

بلغ سعر متر الرمل من 190 إلى 250 جنيها، بينما بلغ سعر متر الزلط من 170 إلى 190 جنيها، فيما وصل سعر متر الزلط السن إلى 170 إلى 200 جنيه، وبلغ سعر متر الزلط الفينو من 210 إلى 220 جنيهًا، ووصل سعر متر الزلط الكبير 160 إلى 170 جنيهًا.

سعر الأسمنت

سعر الأسمنت المسلح 1,400 جنيه 1,400 جنيه.

سعر الأسمنت النصر 1,360 جنيها 1,360 جنيها.

سعر الأسمنت وادي النيل 1,350 جنيها 1,350 جنيها.

سعر الأسمنت المخصوص 1,375 جنيها 1,380 جنيها.

سعر الأسمنت العسكري 1,350 جنيها 1,355 جنيها.

سعر الأسمنت حلوان 1,400 جنيه 1,400 جنيه.

سعر الأسمنت مصر بني سويف 1,330 جنيها 1,330 جنيها.