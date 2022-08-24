الأربعاء 24 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

ارتفاع 10 جنيهات.. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 فى مصر

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب
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يهتم المصريين بمتابعة أسعار الذهب باستمرار في ظل التغير المستمر في أسعار العملات مما يجعلها غير آمنة للإذخار ولا استثمار على عكس الذهب الذي يعد وعاء آمن للمدخرات ويحافظ عليها مع الزمن، كما أنه محط اهتمام للمقبلين على الزواج.

 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 في مصر 

ويتصدر البحث عن سعر الذهب محركات البحث العالمية "جوجل" و"تويتر"؛ لذا يقدم “الدستور” في السطور الآتية كل ما يخص التغيرات في سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022.

 

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-8-2022

وعاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-8-2022 الارتفاع بشكل كبير، خلال بداية التداولات في كل محلات الذهب على مستوى الجمهورية، وذلك لتأثرها بقفزة سعر أوقية الذهب بأكثر من 15 دولارًا في تعاملات بورصة المعادن العالمية.

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ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1075 جنيهًا

واستفاد السعر محليًّا من تحركه عالميًّا ليربح الجرام حوالي 10 جنيهات مساءً، ووفقًا لبعض التجار فإن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1076 جنيهًا للجرام، مقابل 1066 جنيهًا للجرام بتعاملاتها صباح التعاملات اليومية غير متضمنة المصنعية.

 

سعر الذهب في مصر

وتنشر جريدة “الدستور” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-8-2022:

 

سعر جرام الذهب عيار 24  اليوم الأربعاء 24 أغسطس

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 ليبلغ نحو 1229 جنيهًا للجرام دون مصنعية، وهو العيار الأعلى سعرًا والأقل مبيعًا في مصر، ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات مساء اليوم.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 24 أغسطس

وقال التجار إن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل قفزة بقيمة جنيهين مثل باقي الأعيرة في التعاملات ليبلغ 1076 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا في مصر حاليًّا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 24 أغسطس

فيما أوضحت شعبة الذهب  أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 والذي يحل ثاني الأعيرة الأكثر مبيعًا فقط، سجل نحو 922 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر شهرة بالوجه البحري والأقل سعرًا.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم  الأربعاء 24 أغسطس

بينما بلغ إجمالي أرباح الجنيه الذهب نحو 80 جنيهًا ليسجل السعر اليوم في مصر نحو 8608 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

 

سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 24 أغسطس

وربح سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 215 جنيهًا ليسجل نحو 38099 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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