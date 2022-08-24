الأربعاء 24 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الأيام المتبقية من جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022 وجدول المكفوفين

طلاب
طلاب
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خلال هذه الأيام يؤدي بعض طلاب الثانوية العامة 2022 غير الموفقين في الدور الأول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة منذ الـ 20 من أغسطس الجاري، بعد أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022 بداية الشهر الجاري، وبلغت نسبة النجاح بها %75.04، حيث من المرتقب أن يؤدي نحو دور ثان 152029 طالبا وطالبة امتحانات الدور الثاني .

جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022

ويهتم آلاف من الطلاب في مختلف محافظات مصر سواء الشعبة العلمية أو الأدبية بمعرفة جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022 للحاق بمراحل التنسيق خاصة أن المرحلة الأولى  والثانية من تنسيق الثانوية العامة.

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امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية 2022

وفي وقت سابق، قأعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، والتي من المرتقب أن تبدأ السبت 20 أغسطس الجاري، وتبدأ الامتحانات في التاسعة صباحا، وتختلف مدة الامتحان وفقا لكل مادة.

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 لطلاب علمي وأدبي كالآتي:

السبت 20 أغسطس اللغة العربية للشعبتين علمي وأدبي

الأحد 21 أغسطس امتحاني اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية للشعبتين.

الاثنين 22 أغسطس امتحان الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضة.

الثلاثاء 23 أغسطس امتحاني الاقتصاد والإحصاء للشعبة العامة.

الأربعاء 24 أغسطس امتحان الفيزياء الشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

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الأيام المتبقية من جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022

الخميس 25 أغسطس امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين العلمية والأدبية .

السبت 27 أغسطس امتحان الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

الأحد 28 أغسطس امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة علمي الرياضة.

الاثنين 29 أغسطس امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة شعبة علمي علوم 

وفي نفس اليوم بالتوازي يؤدي  طلاب الأدبي يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع، 

بينما طلاب الشعبة الرياضية يؤدون امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

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الثلاثاء 30 أغسطس امتحان الأحياء لشعبة علمي علوم، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية وامتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة رياضة.

ويخضع الطلاب المكفوفين لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية العامة 2022 وبالتوازي تجري امتحاناتهم 

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 للمكفوفين فهي كالآتي: 

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 للمكفوفين
الدور الثاني الثالث الثانوى 2022 جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022 شهادة الثانوية 2022 امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية 2022 علمي ادبي مكفوفين

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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