الأربعاء 24 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

انهيار اليورو.. أسعار العملات اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

اليورو
اليورو
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السوق العالمية شهدت تغيرات كبيرة الفترة الحالية كبيرة أدت الى انهيار في سعر العملات نتيجة اهتزار الاقتصاديات المحلية، فلأول مرة منذ أكثر من 20 عاما انهار اليورو الأوروبي لينخفض سعره عن سعر الدولار الأمريكي، ومن هنا يتابع المصريون سعر الدولار وباقي العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خاصة أنها تؤثر على أسعار السلع المحلية أو المستوردة.

 

أسعار العملات اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-8-2022، تباينًا في عدد من البنوك المصرية، بنهاية التعاملات اليومية البنكية، حيث ارتفع الدولار وواصل اليورو هبوطه، واستقر الريال السعودي والدينار الكويتي ويستعرض موقع "الدستور"، بيانًا تفصيليًا يتضمن سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية، وهي: عملات "الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي"، بحسب آخر تحديث صادر عن البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في البنوك.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 23- 8- 2022

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أسعار العملات الأجنبية والعربية فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24 أغسطس

سعر الدولار اليوم: 19.11 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

 

سعر اليورو اليوم: 18.98 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.07 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.50 جنيه للشراء، و22.60 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

البنك الأهلي المصري: 18.93 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

 

بنك مصر: 18.93 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 18.98 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

 

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

البنك الأهلي المصري: 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.17 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

 

بنك مصر: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

بنك مصر: 22.40 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 22.42 جنيه للشراء، و22.62 جنيه للبيع.

 

البنك الأهلي المصري: 22.40 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 22.46 جنيه للشراء، و22.62 جنيه للبيع،

 

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

البنك الأهلي المصري: 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

 

بنك مصر: 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.10 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.21 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

 

البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

 

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

 

بنك الإسكندرية: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

البنك التجاري الدولي: 60.36 جنيه للشراء، و62.42 جنيه للبيع.

 

البنك الأهلي المصري: 59.96 جنيه للشراء، و62.36 جنيه للبيع.

 

بنك مصر: 59.98 جنيه للشراء، و62.36 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

العملات اليورو أسعار العملات الأربعاء 24 أغسطس 2022 الدولار الريال السعودي سعر الجنيه الاسترليني بنك مصر البنك الأهلي المصري

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لا تسمع لـ«غراب البين»!

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