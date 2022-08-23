رابط نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022.. والحد الأدنى للعمر

ظهرت نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 للمرحلة الثانية والتي قررت إدارة الأزهر الشريف فتحها بعد انتهاء تقديم المرحلة الأولى ووجود أماكن شاغرة بالمعاهد الدينية في أغلب المحافظات، ففتح الأزهر الشريف باب استقبال المرحلة الثانية لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 والتي تققل فيها شروط التي وضعتها مسبقًا عند تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022.

نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 للمرحلة الثانية من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، من خلال الضغط على الرابط التالي “هنا”.

وبعد دخول الطالب أو ولي أمر الطالب في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، على الرابط اختر الاستعلام عن المرحلتين الاولى والثانية الصف الأول الابتدائي الأزهري، ثم سيحولك إلى صفحة جديدة لتكتب بها الرقم القومي للتلميذ ثم عمل بحث ليظهر أمامك نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

وحددت الأزهر الشريف بعض الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال في المعاهد الأزهرية المنتشرة بالمحافظات المختلفة ومنها شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر، وكشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو الطفل من الأمراض المعدية.

شروط قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

وكان الأزهر الشريف قد حدد عدد من الشروط التقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، منها أن يكون الحد الأدنى للقبول بمرحلة الصف الأول الابتدائي، 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وتم فتح باب المرحلة الثانية لقبول الصف الأول الابتدائي 2022 ، بعد وجود أماكن شاغرة في بعض الكثير من المعاهد الأزهرية ، واشترط الأزهر الشريف توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التحويل من التعليم الأزهري إلى التعليم العام خلال مراحل الدراسة، كما لا يجوز التقدم لأكثر من معهد من المعاهد الأزهرية في نفس الوقت، على أن يؤخذ الإقرار اللازم على ولي الأمر بذلك، ويؤخذ إقرار على ولي الأمر بأن قبول أوراق ابنه، ليس نهائيًّا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من الإدارة التعليمية والمنطقة التابع لها المعهد.