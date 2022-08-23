الثلاثاء 23 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

الاستعلام عن تظلم الثانوية العامة 2022

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
ads

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن تظلم الثانوية العامة 2022، بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلبات تظلم الثانوية العامة 2022، والتي بدأت بعد ظهور النتيجة واستمرت أسبوعين.

ومع بدء ظهور نتيجة تظلم الثانوية العامة 2022 بدأ بحث الطلاب عن طريقة الاستعلام عن تظلم الثانوية العامة 2022، مما جعلها من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتنشر «الدستور» في التقرير التالي رابط الاستعلام عن تظلم الثانوية العامة 2022. 

 

رابط  الاستعلام عن تظلم الثانوية العامة 2022

يستطيع الطلاب الاستعلام عن تظلم الثانوية العامة 2022، من خلال الدخول عبر الرابط التالي: 

https://tazalom.emis.gov.eg/

 

ثم تحديد المديرية التى حصل منها على شهادة الثانوية العامة، ثم اختر رقم الجلوس، وستظهر أمام الطالب نتيجة تظلم الثانوية العامة.

وفي حالة أثبتت نتيجة تظلم الثانوية العامة 2022 أحقية الطالب في درجات إضافية، فيحق له استرداد رسوم تظلم الثانوية العامة 2022 إلكترونيًا، والتي تقدر بـ300 جنيه للمادة الواحدة.

وللطالب الذي يثبت أحقيته بالحصول على درجات إضافية بعد إعلان نتيجة تظلم الثانوية 2022، استرداد قيمة الرسوم التي دفعها، وقدرها 300 جنيه عن كل مادة.

txt

تنسيق الجامعات الحكومية 2022 وخطوات تسجيل الرغبات

txt

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الشهادات المعادلة

تظلم الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء الفترة المحددة لتقديم طلبات تظلم الثانوية العامة 2022، يدوياً على نتيجة الدور الأول لعام 2022 م، وناشدت  الطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم الثانوية العامة 2022، سابقاً متابعة الموقع بشكل دوري للاطلاع على موعد ومقر الاطلاع على الأوراق الامتحانية الخاصة بهم، كما ناشدت الطلاب الذين قاموا بالدفع ولم يقوموا بتحديد مواد التظلم الخاصة بهم سرعة تحديد المواد حتى يتسنى لنا تحديد موعد اطلاعهم على الأوراق الامتحانية الخاصة بهم.

وتتلقى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استفسارات طلاب الثانوية العامة 2022 على الخط الساخن 19368.

وحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، فإنه سيتم الإعلان عن نتيجة تظلم الثانوية العامة 2022  بعد الانتهاء من مراجعة أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب التي بدأت اليوم، وسيتم بعدها إعلان النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

تظلم الثانوية العامة تظلم الثانوية العامة 2022 الثانوية العامة 2022 نتيجة تظلم الثانوية العامة 2022 رابط الاستعلام عن تظلم الثانوية العامة 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

سياحة الطاقة

الأكثر قراءة

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2022

نتيجة 3 إعدادي| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس

بالدرجات.. تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022 في جميع الجامعات

رئيس شعبة المجوهرات يكشف أسباب تراجع أسعار الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لقاء «العلمين».. درس في متغيرات جيو سياسية المنطقة

منى رجب

تغيير المفاهيم المستقرة من خلال والت ديزنى

محمد العسيري

عن فيريرا.. والمطرب النقاش.. الدرس ابتدى

ماجد حبته

لقاء العلمين الخماسى

عبدالوهاب داود

علمانى أتلفه الهوى

محمد رفعت

عقلية وجدى العربى!

أحمد الصغير

د. طارق شوقى.. اسم سوف ينصفه التاريخ!

أميرة عبد الكريم

مرحلة الوعى السيئ بأهله

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنفعل ما بوسعنا للتأثير على الاتفاق النووى الإيرانى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يعمق الاستيطان فى المنطقة «ج»

تركيا: السلطة الفلسطينية ترحب بالتطبيع بين أنقرة وإسرائيل