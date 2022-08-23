يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن تظلم الثانوية العامة 2022، بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلبات تظلم الثانوية العامة 2022، والتي بدأت بعد ظهور النتيجة واستمرت أسبوعين.

ومع بدء ظهور نتيجة تظلم الثانوية العامة 2022 بدأ بحث الطلاب عن طريقة الاستعلام عن تظلم الثانوية العامة 2022، مما جعلها من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتنشر «الدستور» في التقرير التالي رابط الاستعلام عن تظلم الثانوية العامة 2022.

رابط الاستعلام عن تظلم الثانوية العامة 2022

يستطيع الطلاب الاستعلام عن تظلم الثانوية العامة 2022، من خلال الدخول عبر الرابط التالي:

https://tazalom.emis.gov.eg/

ثم تحديد المديرية التى حصل منها على شهادة الثانوية العامة، ثم اختر رقم الجلوس، وستظهر أمام الطالب نتيجة تظلم الثانوية العامة.

وفي حالة أثبتت نتيجة تظلم الثانوية العامة 2022 أحقية الطالب في درجات إضافية، فيحق له استرداد رسوم تظلم الثانوية العامة 2022 إلكترونيًا، والتي تقدر بـ300 جنيه للمادة الواحدة.

وللطالب الذي يثبت أحقيته بالحصول على درجات إضافية بعد إعلان نتيجة تظلم الثانوية 2022، استرداد قيمة الرسوم التي دفعها، وقدرها 300 جنيه عن كل مادة.

تظلم الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء الفترة المحددة لتقديم طلبات تظلم الثانوية العامة 2022، يدوياً على نتيجة الدور الأول لعام 2022 م، وناشدت الطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم الثانوية العامة 2022، سابقاً متابعة الموقع بشكل دوري للاطلاع على موعد ومقر الاطلاع على الأوراق الامتحانية الخاصة بهم، كما ناشدت الطلاب الذين قاموا بالدفع ولم يقوموا بتحديد مواد التظلم الخاصة بهم سرعة تحديد المواد حتى يتسنى لنا تحديد موعد اطلاعهم على الأوراق الامتحانية الخاصة بهم.

وتتلقى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استفسارات طلاب الثانوية العامة 2022 على الخط الساخن 19368.

وحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، فإنه سيتم الإعلان عن نتيجة تظلم الثانوية العامة 2022 بعد الانتهاء من مراجعة أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب التي بدأت اليوم، وسيتم بعدها إعلان النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.