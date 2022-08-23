الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محطة تل أبيب

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يعمق الاستيطان فى المنطقة «ج»

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومرتكزاته الاقتصادية والمعيشية في القدس الشرقية المحتلة وفي عموم المناطق المصنفة «ج».

وأشارت في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى قيام المتطرف بن غافير بشكل علني وصريح بتهديد عائلة الأسير الجريح جربوع بقتل نجلها عبر اتصال هاتفي، في وقاحة وإرهاب سياسي قل نظيره في التاريخ، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

فلسطين تحمل إسرائيل مسئولية انتهاكاتها

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال ماضية في تعميق الاستيطان وإلغاء الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج» وفي القدس الشرقية المحتلة، وماضية في ضم الضفة الغربية بشكل تدريجي ويومي متواصل.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم، ونتائجها الكارثية على فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية السلمية.

وجددت تأكيدها على أن صمت المجتمع الدولي أو اكتفائه ببعض البيانات الإعلامية الشكلية أو المواقف النظرية أو القرارات الأممية التي لا تطبق، وبقاءه يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير يوفر الغطاء لدولة الاحتلال للإمعان في تهويد القدس ومقدساتها وفصلها تمامًا عن محيطها الفلسطيني وابتلاع الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى وأد أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

الخارجية حرب الاحتلال إسرائيل الخارجية الفلسطينية القدس الضفة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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