مقتل عامل فى مشاجرة مع 3 سائقين ببنها

لقي عامل مصرعه على يد 3 سائقين، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بمنطقة عزبة أبوفرج دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، وذلك إثر طعنه بآلة حادة في فخذه الأيسر، ما أدى إلى قطع الشريان وتوفى في الحال.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها التعليمي بوصول "إبراهيم. ا"، عامل، جثة هامدة إثر قطع بشريان الفخذ الأيسر، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة بنها، وبسؤال والدة المتوفي "58" عامًا، ربة منزل، أفادت بوقوع مشاجرة بين نجلها، وكل من "ش. ا"، سائق، و"م. ح"، سائق، و"ص. ع"، عامل، بسبب خلافات الجيرة، قام خلالها الأول بالتعدي على نجلها بضربه بآلة حادة "مفك" في فخذه، ما أسفر عن وفاته.

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم الأول والثاني، وجار ضبط الثالث، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.