الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

القبض على سائق «توك توك» يروج البانجو فى المحلة

جثة
جثة
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تمكن ضباط قسم مرور المحلة بمحافظة الغربية من إلقاء القبض على سائق "توك توك" أثناء تواجده في شارع البحر الرئيسي، وعثر بحوزته على لفافتي بانجو ومبلغ مالي، وتم اقتياده لقسم أول المحلة ومصادرة "التوك توك".

وفي سياق متصل، كان ضباط قسم مرور المحلة قد نفذوا حملة لضبط الدراجات النارية دون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وكذلك السيارات المخالفة لتعليمات وقوانين المرور، تحت إشراف العقيد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، بالاشتراك مع مباحث المرور، تحت إشراف المقدم محمود أبوالمكارم رئيس مباحث إدارة مرور الغربية، شارك فيها ضباط قسم مرور المحلة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الدراجات النارية دون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وسحب 20 رخصة قيادة وتسيير، وتحرير غرامات فورية بإجمالي 30 ألف جنيه.

مرور المحلة الغربية سائق توك توك بانجو قسم مرور المحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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