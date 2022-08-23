الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«فى الترعة».. مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة فى البحيرة

مصرع 3 أشخاص من أسرة
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة
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لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة نصف نقل بإحدى الترع، بمركز البنات في محافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفي الدلنجات المركزي ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل، داخل ترعة، بالقرب من قرية زهور الأمراء. 

أسفر الحادث عن مصرع «أحمد .ج»، 32 سنة، «نور.ا»، 4 سنوات، «محمود.ج»، 5 سنوات، مقيمين بمركز إيتاي البارود.

وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم؛ تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

محافظة البحيرة الترع سيارة نصف نقل مصرع أسرة واحدة انقلاب سيارة نصف نقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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