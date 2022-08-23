استمرار حبس عاطل في الغربية بتهمة «حرق جاره»

جددت نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم باشعال النيران في جاره، وإصابته بحروق شديدة أودت بحياته، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى اخطارا من العقيد محمد حوام، مأمور مركز المحلة بورود بوصول مسن لمستشفي المحلة العام، مصابًا بحروق شديدة من الدرجات الثلاث، وتم تحويله لمركز حروق كفر الزيات.

وبالفحص تبين قيام جار المجني عليه باشعال النيران فيه؛ بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهم وتوفي المجني عليه متأثرًا بحروقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.